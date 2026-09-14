Μπρόζοβιτς: Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαντ του Λουτσέσκου
Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, με το όνομα του να συνδέεται με μία πιθανή μεταγραφή στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ωστόσο δεν κατέληξε σε συμφωνία με κάποια από τις δύο και έτσι παρείμενε διαθέσιμος όλο το καλοκαίρι να υπογράψει σε όποια ομάδα ήθελε.
Ο Κροάτης μέσος, μετά απο συζητήσεις, συμφώνησε με στην Αλ Σαντ στο Κατάρ, την οποία προπονεί ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με ετήσιες απολαβές ανώ των 10 εκατομμυρίων ευρώ, συν άλλα 6 ως μπόνους υπογραφής.
📸 التوقيع الرسمي ✍️🏻#AlSadd | #السد #بروزو_سداوي pic.twitter.com/kgnOtkh3xv— 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 13, 2026
Μάλιστα φαίνεται ότι ο Μπρόζοβιτς θα έρθει αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα, στην πέμπτη αγωνιστική του AFC Champions League Elite, καθώς στις 24 Νοεμβρίου η Αλ Νασρ και η Αλ Σαντ θα βρεθούν αντιμέτωπες.
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