Ο Πανθρακικός ήταν ανώτερος κι επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ Β'.

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Πανθρακικός.

Η ομάδα της Κομοτηνής λύγισε εντός έδρας με 2-0 τον ΠΑΟΚ Β', αφού εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις που παρουσιάστηκαν στο τέλος των δύο ημιχρόνων.

Στο 42' ο Πατρόνι με σουτ άνοιξε το σκορ και στο 87' ο Σαραντίδης με σουτ σημείωσε το τελικό 2-0.

Πανθρακικός: Σγούρης, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμ (90+1′ Παχούμης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (72′ Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (80′ Πεχλιβανόπουλος), Πατρόνι (72′ Παχούμης), Γκορντεζιάνι (72′ Σαραντίδης), Νότας.

ΠΑΟΚ Β': Νικολακούλης, Ντούνγκα, Κοσίδης (63′ Τσιότας), Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος (63′ Στύλος), Γκαλεάνο, Ελευθεριάδης, Μπέρδος (46′ Καραγκέα), Σιφναίος.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Μαρκό-Athens Kallithea 2-1

ΑΕΛ-Ζάκυνθος 1-0

Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β' 1-2

Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR 1-0

Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος 1-0

Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β' 2-0

Η βαθμολογία

1. Πανιώνιος 6

2. Μαρκό 6

-------------------------

3. Ελλάς Σύρου 4

4. ΑΕΛ 4

5. Νέστος Χρυσούπολης 4

6. Ολυμπιακός Β' 4

7. Πανθρακικός 4

8. Athens Kallithea 3

9. Πανσερραϊκός 3

10. Απόλλων Καλαμαριάς 1926 1

11. Ζάκυνθος 1

12. Πύργος 1

-------------------------

13. ΠΑΟΚ Β' 1

14. Αναγέννηση Καρδίτσας 1

15. Νίκη Βόλου 0

16. Αστέρας B' ΑΚΤΟR 0

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος

Αστέρας B' ΑΚΤΟR - Απόλλων Καλαμαριάς 1926

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό

Πύργος - ΑΕΛ

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου

ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης