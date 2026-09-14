Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β': Σεφτέ με θρίαμβο κόντρα στον Δικέφαλο
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Πανθρακικός.
Η ομάδα της Κομοτηνής λύγισε εντός έδρας με 2-0 τον ΠΑΟΚ Β', αφού εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις που παρουσιάστηκαν στο τέλος των δύο ημιχρόνων.
Στο 42' ο Πατρόνι με σουτ άνοιξε το σκορ και στο 87' ο Σαραντίδης με σουτ σημείωσε το τελικό 2-0.
Πανθρακικός: Σγούρης, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμ (90+1′ Παχούμης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (72′ Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (80′ Πεχλιβανόπουλος), Πατρόνι (72′ Παχούμης), Γκορντεζιάνι (72′ Σαραντίδης), Νότας.
ΠΑΟΚ Β': Νικολακούλης, Ντούνγκα, Κοσίδης (63′ Τσιότας), Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος (63′ Στύλος), Γκαλεάνο, Ελευθεριάδης, Μπέρδος (46′ Καραγκέα), Σιφναίος.
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Μαρκό-Athens Kallithea 2-1
ΑΕΛ-Ζάκυνθος 1-0
Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β' 1-2
Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR 1-0
Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος 1-0
Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β' 2-0
Η βαθμολογία
1. Πανιώνιος 6
2. Μαρκό 6
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3. Ελλάς Σύρου 4
4. ΑΕΛ 4
5. Νέστος Χρυσούπολης 4
6. Ολυμπιακός Β' 4
7. Πανθρακικός 4
8. Athens Kallithea 3
9. Πανσερραϊκός 3
10. Απόλλων Καλαμαριάς 1926 1
11. Ζάκυνθος 1
12. Πύργος 1
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13. ΠΑΟΚ Β' 1
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 1
15. Νίκη Βόλου 0
16. Αστέρας B' ΑΚΤΟR 0
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος
Αστέρας B' ΑΚΤΟR - Απόλλων Καλαμαριάς 1926
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου
Athens Kallithea - Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός Β' - Μαρκό
Πύργος - ΑΕΛ
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου
ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης
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