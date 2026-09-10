Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αποτελεί τον διάδοχο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Νέα εποχή στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αναλαμβάνει όπως αναμενόταν και επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός των Ερυθρόλευκων για να διαδεχθεί τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα του αποστολή στον Πειραιά.

Η επιλογή του Αλγκουαθίλ είναι του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος γνωρίζει καλά τον 53χρονο προπονητή κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Σεβίλλη.Ο Αλγκουαθίλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική, αρχικά ως βοηθός στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, πριν αναλάβει ο ίδιος την τεχνική της ηγεσία. Το 2018 πήρε την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα και παρέμεινε στον πάγκο της μέχρι το 2025.

Η σημαντικότερη στιγμή της θητείας του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ήρθε τη σεζόν 2019-20, όταν οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας. Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους Βάσκους, δοκίμασε την τύχη του στη Σαουδική Αραβία, αναλαμβάνοντας την Αλ Σαμπάμπ, όπου εργάστηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

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