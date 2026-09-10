Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θέλησε με τη σειρά του να αποχαιρετήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά το σχόλιο του Ροντινέι κάτω από την ανάρτηση του Ολυμπιακού για την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήρθε ένα ακόμη μήνυμα προς τον Βάσκο τεχνικό, αυτή τη φορά από πλευράς Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός στράικερ που τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην ομάδα μετά και τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, θέλησε μέσω ενός story στο Instagram να ευχαριστήσει τον Μέντι, για τη μεταξύ τους συνεργασία.

«Απλά ξεχωριστός. Ευχαριστώ» έγραψε ο 30χρονος φορ, που υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ κατέγραψε 50 συμμετοχές, με 14 γκολ και 5 ασίστ.