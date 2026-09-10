Ο πλανήτης πέρασε δύσκολες καταστάσεις στον COVID, όμως για τη Σοσιεδάδ γράφτηκε μία χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Το Copa del Rey της σεζόν 2019/20 ολοκληρώθηκε το 2021 λόγω της πανδημίας και εκεί στον τελικό βρέθηκαν η Αθλέτικ Μπιλμπάο κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Το γκολ ενός δικού του «παιδιού» από τις ακαδημίες, του Μικέλ Οργιαθάμπαλ, ήρθε η ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου για πρώτη φορά από το 1987. Είχαν περάσει 34 χρόνια από την τελευταία φορά που ο βάσκικος σύλλογος σήκωσε τρόπαιο. Ο Αλγκουαθίλ ήταν παιδάκι τότε και για αυτό το γιόρτασε με τη ψυχή του.

Μάλιστα, υπάρχει ένα viral βίντεο με τον ίδιο μετά την κατάκτηση, στη συνέντευξη Τύπου φορώντας φανέλα της Σοσιεδάδ και έχοντας κασκόλ της ομάδας να φωνάζει συνθήματα μπροστά στους δημοσιογράφους. Μία κίνηση που ουδέποτε δεν μετάνιωσε γιατί δεν είχε κρύψει ποτέ πόσο αγαπάει τον συγκεκριμένο σύλλογο.

«Θέλω να προσφέρω αυτό το κύπελλο στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, σε όλους τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή που αγωνίζονται και σώζουν ζωές. Αυτό είναι και για αυτούς» είχε δηλώσει μετά τον τελικό, συγκινώντας άπαντες, όμως η πιο δυνατή ατάκα ήρθε μετά αυτό.

«Είμαι σοβαρός άνθρωπος, με πολλή κοινή λογική. Έχω δύο έφηβα παιδιά. Στο σπίτι, φοράω μάσκα και δεν τρώω καν δείπνο μαζί τους. Με τον τελικό στο μυαλό μου, μπορείτε να φανταστείτε. Εκείνη την εβδομάδα, ήταν χωρίς σύζυγο και χωρίς πατέρα, οπότε τους ζήτησα συγγνώμη μετά τον τελικό. Κάλεσα πρώτα τη γυναίκα και τα παιδιά μου, αυτοί είναι που με υποφέρουν κάθε μέρα.

Ήμουν αφόρητος τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πρέπει να το παραδεχτώ. Έχω περάσει τους τελευταίους έξι μήνες: Ζουμπιέτα-σπίτι, σπίτι-Ζουμπιέτα. Νομίζω ότι έχω βγει βόλτα με τη γυναίκα μου τέσσερις φορές. Γυρίζω σπίτι και φοράω μάσκα. Προσπαθώ να μην τρώω δείπνο μαζί τους. Με έχουν υποφέρει, δεν υπάρχουν λόγια για το πόσα έχουν ανεχτεί».

Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ιστορικά που μετά από μία κατάκτηση τίτλου έχουν βγει να ζητήσουν συγνώμη προς την οικογένεια τους για εκείνο το διάστημα που ενδεχομένως η κατάσταση να ήταν δύσκολη.