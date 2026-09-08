Ο Ραζβάν Μαρίν αναδείχθηκε MVP της νίκης της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Οι δηλώσεις του Ρουμάνου.

Ο Ραζβάν Μαρίν έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε League Phase ή φάση ομίλων Champions League και ήταν πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ. Ο Ρουμάνος έκανε φανταστικό παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ και χάρη σε δική του άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ οι πρωταθλητές Ελλάδας πήραν τη νίκη.

Ο διεθνής μέσος βραβεύτηκε από την UEFA ως MVP του αγώνα και στις δηλώσεις του μετά το ματς εξέφρασε τη χαρά του που βοήθησε τον Δικέφαλο, ενώ αανφέρθηκε στην εκτέλεση του.

Οι δηλώσεις του MVP Ραζβάν Μαρίν

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη και τους 3 βαθμούς. Kάναμε προπόνηση στα φάουλ. Χάρηκα που ήταν έτσι το πεπρωμένο και η ΑΕΚ κέρδισε ξανά στο Champions League με δικό μου φάουλ.

Αυτό που κάναμε ήταν αυτό που έπρεπε. Είχαμε προετοιμαστεί ιδανικά. Όλα τα ματς εδώ είναι δύσκολα. Παίξαμε με πάθος, μπαίναμε δυνατά. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη.

Πέρυσι με τη Σαμσουνσπόρ είχα δει πως ο τερματοφύλακας είχε μείνει στο κέντρο, έτσι και σήμερα. Σκέφτηκα πως μπορώ να την στείλω σε εκείνη τη γωνία και σε εκείνη την περίπτωση και απόψε».