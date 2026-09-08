Λιούμπισιτς: «Το γκολ ήρθε από ένα φάουλ που πιστεύω πως δεν υπήρξε, μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο»

Οι δηλώσεις του δανεικού από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, μετά τη νίκη του Δικεφάλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μπήκε με το «δεξί» στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ του βασικού Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Ο δανεικός από τους πρωταθλητές Ελλάδας στους Αυστριακούς χαφ στις δηλώσεις του μετά το ματς ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υπήρξε φάουλ στον Κοϊτά στη φάση που προήλθε το γκολ.

Ο Αυστοκροάτης χαφ έκανε και αυτοκριτική, καθώς ανέφερε πως θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Θεωρώ πως το ματς ήταν ισορροπημένο, ίσως να ήμασταν και καλύτεροι μέχρι το γκολ της ΑΕΚ, που ήρθε από ένα φάουλ που πιστεύω πως δεν υπήρξε.

Ήμασταν καλοί στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθήσαμε, αλλά μας έλειψε λίγο και η τύχη για να βρούμε το γκολ. Θεωρώ πως μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου για να γίνουμε πιο απειλητικοί».