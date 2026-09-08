Κιχμπάουερ: «Η ΑΕΚ ήταν δύσκολη αντίπαλος και η πιο ώριμη ομάδα»

Στην ωριμότητα της ΑΕΚ στάθηκε ο τεχνικός της ΛΑΣΚ, Ντίτμαρ Κίχμπαουερ μετά την ήττα στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της ΛΑΣΚ, Ντίτμαρ Κίχμπαουερ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ:

Αρχικά ανέφερε: «Χάσαμε από λεπτομέρειες. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτό το επίπεδο και να μάθουμε από αυτό. Είχαμε κάποιες στιγμές. Δεχθήκαμε ένα ωραίο γκολ και προσπαθήσαμε ως το τέλος του πρώτου μέρους, χωρίς να είμαστε επικίνδυνοι. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας και είδαμε ότι σε πολλές φάσεις ήταν η πιο ώριμη ομάδα. Η ΑΕΚ ήθελε από ένα σημείο και μετά να αμυνθεί και να βρει δεύτερο γκολ σε αντεπιθέσεις. Προσπαθήσαμε ως το τέλος να πάρουμε αποτέλεσμα, όμως η ΑΕΚ τα κατάφερε. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το επίπεδο. Από την άλλη η ΑΕΚ είναι πιο έμπειρη από εμάς».

Για το αν η ΑΕΚ νίκησε επειδή ήταν πιο έμπειρη: «Τιμωρηθήκαμε από τα λάθη μας. Η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο παραγωγική. Αν είχαμε παίξει τις τελευταίες μπαλιές καλά θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι. Δεν παίξαμε άσχημα, αλλά η ΑΕΚ ήταν πιο ώριμη και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Πρέπει να μάθουμε από αυτό».

Για το αν η ατμόσφαιρα έπαιξε ρόλο: «Η ατμόσφαιρα ήταν καλή. Θα με βόλευε αν είχε... ησυχία. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα γκολ, όμως δεν τα καταφέραμε».

Για την απογοήτευση των παικτών: «Είναι απογοητευμένοι. Πρέπει να μάθουμε από αυτά τα παιχνίδια. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μια ισοπαλία, όμως χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ωραίο να παίζεις στο Champions League, όμως το σημαντικότερο είναι να παίρνεις το αποτέλεσμα, κάτι που δεν συνέβη απόψε».

Για το αν η ΛΑΣΚ έχασε ευκαιρία απόψε για βαθμούς: «Είναι μια δύσκολη League Phase. Όταν είσαι μέσα στο γήπεδο σκέφτεσαι διαφορετικά. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η ΑΕΚ ήταν μια δύσκολη αντίπαλος. Θα μπορούσαμε να πάρουμε έναν πόντο, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ζούμε για το επόμενο παιχνίδι πάντα».