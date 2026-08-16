Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν συγκεντρωμένοι και το βράδυ της Κυριακής έξω από το γήπεδο της Τούμπας διαμαρτυρόμενοι για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έφερε αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι νωρίτερα μέσα στην Κυριακή έκαναν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη.

Οι διαμαρτυρίες των οπαδών του ΠΑΟΚ συνεχίστηκαν και το βράδυ της Κυριακής, έχοντας συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εξελίξεις αυτές.

Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ σε ένα deal που μπορεί να φτάσει τα 32 εκατ. ευρώ.

Δείτε φωτογραφίες από τις διαμαρτυρίες των οπαδών του ΠΑΟΚ: