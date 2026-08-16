Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ έπειτα από δώδεκα χρόνια στα τμήματα υποδομής και την πρώτη ομάδα. Στα 26 εκατ. ευρώ το εγγυημένο ποσό, ακόμη έξι εκατ. προβλέπονται σε μπόνους, με το συνολικό πακέτο να μπορεί να φτάσει τα 32 εκατ. ευρώ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανήκει πλέον στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους Βεστφαλούς, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη ημέρα του στα τμήματα υποδομής του Δικεφάλου, ο «Ντέλιας» αποχωρεί από την Τούμπα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga και να αγωνιστεί στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει 26 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμη έξι εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων και ένα ποσοστό μεταπώλησης 17,5%.

Το συνολικό πακέτο μπορεί να φτάσει τα 32 εκατ. ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο μετατρέπει τον Κωνσταντέλια στην ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ και ολοκληρώνει έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που πέρασε από πολλά στάδια, εντάσεις και ανατροπές.

Η τελευταία ημέρα της μεταγραφής άρχισε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντέλιας επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο περίπου στις 08:00, ωστόσο η αναχώρηση καθυστέρησε για περισσότερο από μία ώρα, καθώς εκείνη τη στιγμή οι συζητήσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Λίγο μετά τις 09:00 η πτήση αναχώρησε με προορισμό τη Γερμανία. Μετά την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, ο 23χρονος οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μπορούσια, όπου υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Κατά την άφιξή του, ένας φίλος του ΠΑΟΚ τον πλησίασε και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους οπαδούς που εκείνη την ώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Ο Κωνσταντέλιας θέλησε να τους ξεκαθαρίσει ότι η απόφαση να αποδεχθεί την πρόταση της Ντόρτμουντ ήταν δική του και ότι δεν ασκήθηκε πίεση από καμία πλευρά.

«Μην τα σκέφτεστε αυτά, αλήθεια. Σας αγαπώ, όπως αγαπώ και τον ΠΑΟΚ. Σας αγαπώ πάρα πολύ», ήταν το μήνυμά του προς τον κόσμο του Δικεφάλου.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων άρχισε ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων. Η βασική οικονομική συμφωνία είχε διαμορφωθεί και στο τραπέζι μπήκε το ενδεχόμενο έμψυχων ανταλλαγμάτων.

Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να εντάξει στο συνολικό πακέτο τον δανεισμό ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών από την Ντόρτμουντ, προκειμένου να εξασφαλίσει και άμεση αγωνιστική ενίσχυση πέρα από το υψηλό οικονομικό αντάλλαγμα. Οι συζητήσεις γύρω από αυτό το σκέλος αποτέλεσαν ένα από τα τελευταία κεφάλαια της πολύωρης διαπραγμάτευσης. Ενας εξ αυτών είναι ο Σαμουέλε Ινάτσιο, με τον ΠΑΟΚ να βλέπει θετικά την προοπτική του 18χρονου Ιταλού επιθετικού, που αγωνίζεται κυρίως επιθετικό χαφ και έχει καταγράψει μόλις 7 συμμετοχές με ένα γκολ στην πρώτη ομάδα των Βεστφαλών, μετρώντας κυρίως εμφανίσεις (36, 8 γκολ, 5 ασίστ) με τα τμήματα υποδομής και την U19 των Γερμανών. Επίσης, στη λίστα είναι ο Χρήστος Γιάννης Κώστογλου, ο 17χρονος που αγωνίζεται με την Κ19 της γερμανικής ομάδας και μετρά ήδη δύο συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα νέων, με τον σύλλογο να μην έχει ακόμη απαντήσει θετικά ή αρνητικά.



Δώδεκα χρόνια με την ασπρόμαυρη φανέλα

Ο Κωνσταντέλιας έφτασε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 11 ετών. Μεγάλωσε μέσα στα τμήματα υποδομής, πέρασε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης και έφτασε έως την πρώτη ομάδα, όπου εξελίχθηκε στον πιο χαρισματικό Έλληνα ποδοσφαιριστή της γενιάς του.

Η παρουσία του στην Τούμπα ξεπέρασε γρήγορα τη σημασία ενός ακόμη ταλαντούχου παιδιού των ακαδημιών. Ο «Ντέλιας» έγινε το πρόσωπο της ομάδας, ταυτίστηκε με τον κόσμο και δημιούργησε νέους φίλους του ΠΑΟΚ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η μπάλα στα πόδια του ήταν αρκετή για να στρέψει πάνω του τα βλέμματα, ακόμη και σε γήπεδα όπου ο Δικέφαλος αγωνιζόταν ως φιλοξενούμενος.

Για τον ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας του. Για τον κόσμο του, όμως, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποτυπωθεί στα 26 εκατ. ευρώ του εγγυημένου ποσού ή στα έξι εκατ. των μπόνους. Ο σύλλογος αποχωρίζεται το μεγαλύτερο αγωνιστικό περιουσιακό στοιχείο του και τον σπουδαιότερο ποδοσφαιριστή που ανέδειξε μετά τον Γιώργο Κούδα.

Οργή και συμβολική κατάληψη στην Τούμπα

Την ώρα που στο Ντόρτμουντ ολοκληρωνόταν η μεταγραφή, στη Θεσσαλονίκη το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Οργανωμένοι και μη οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην πώληση του Κωνσταντέλια.

Οι οργανωμένοι ζήτησαν να συνομιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να ακούσουν από τον ίδιο τους λόγους για τους οποίους η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει στην παραχώρηση του καλύτερου ποδοσφαιριστή της ομάδας. Καθώς η επικοινωνία δεν πραγματοποιήθηκε, ανακοίνωσαν ότι τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας.

Μέσα από την ανακοίνωσή τους κατονόμασαν τον Ιβάν Σαββίδη ως τον μοναδικό υπεύθυνο για την πώληση και κάλεσαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ να βρεθεί στην Τούμπα. «Υπομονή τέλος – Τέρμα η κοροϊδία», ανέφεραν, δείχνοντας ότι η αποχώρηση του Κωνσταντέλια ανοίγει ένα σοβαρό μέτωπο ανάμεσα στη διοίκηση και σε μεγάλη μερίδα των οπαδών.

Τα 32 εκατ. ευρώ αποτελούν ένα ιστορικό οικονομικό μέγεθος για τον ΠΑΟΚ. Η απώλεια του Κωνσταντέλια, όμως, έχει διαφορετικό βάρος για έναν κόσμο που δεν έβλεπε στο πρόσωπό του μόνο τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, αλλά το παιδί γύρω από το οποίο θα μπορούσε να χτιστεί το μέλλον της.

Ο «Ντέλιας» ανοίγει πλέον τα φτερά του για την Bundesliga και το Champions League. Ο ΠΑΟΚ καλείται να μάθει να ζει χωρίς εκείνον. Και η διοίκηση να αποδείξει στην πράξη πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει τη μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας του συλλόγου.