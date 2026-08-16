Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, φεύγει από τον ΠΑΟΚ και έχει κλείσει να παίξει σε ομάδα εκτός Ευρώπης για τη νέα χρονιά.

Τίτλοι τέλους για τον Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ. Ο Σουηδός φορ αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2026 και μέσα σε αυτούς τους μήνες κατέγραψε 23 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 10 γκολ και ενώ είχε και 3 ασίστ.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Έχει κλείσει για να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο εκτός Ευρώπης.