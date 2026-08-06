Αντί-Λιβάι ο Ντάκου στη Σπαρτάκ: Μεταγραφή 11 εκατ. ευρώ που δίχασε!

Ο Ντάκου έφτασε στη Σπαρτάκ ως ο αντί-Λιβάι Γκαρσία, σε μια μεταγραφή που κόστισε 11 εκατ. ευρώ και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Ρωσία και διχασμό.

Η Σπαρτάκ Μόσχας βρήκε τον άνθρωπο που θα κληθεί να καλύψει το κενό που άφησε ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε και συνεχίζει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ο ρωσικός σύλλογος κινήθηκε δυναμικά και ολοκλήρωσε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού, αποκτώντας τον διεθνή Αλβανό επιθετικό Μίρλιντ Ντάκου από τη Ρούμπιν Καζάν.

Η μεταγραφή, ωστόσο, δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Η άφιξη του 28χρονου φορ στη Μόσχα συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, καθώς μεγάλο μέρος των οπαδών της Σπαρτάκ είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην απόκτησή του. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει, θεωρώντας πως ο Ντάκου μπορεί να αποτελέσει τη νέα επιθετική αιχμή της ομάδας και τον ποδοσφαιριστή που θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού εκτελεστή. Η Σπαρτάκ κατέβαλε στη Ρούμπιν Καζάν το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώνοντας μια συμφωνία που έφερε τον Ντάκου στην κορυφή των μεταγραφικών κινήσεων του ρωσικού ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι.

Η μεταγραφή που δίχασε τους οπαδούς

Τις προηγούμενες ημέρες, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πληροφορίες πως ο Ντάκου βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην ομάδα, οι οπαδοί της Σπαρτάκ αντέδρασαν έντονα. Οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου, οι οποίοι διατηρούν στενές σχέσεις με τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα, ξεκαθάρισαν δημόσια πως δεν επιθυμούσαν την παρουσία του Αλβανού επιθετικού στην ομάδα τους.

Οι αντιδράσεις συνδέθηκαν κυρίως με τα γεγονότα του Euro 2024 στη Γερμανία, όταν ο Ντάκου βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής μετά το παιχνίδι της Αλβανίας με την Κροατία. Ο ποδοσφαιριστής είχε κατηγορηθεί για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε Σέρβους, ενώ είχαν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο ένα τατουάζ στην πλάτη του όσο και φωτογραφία του με σημαία του UÇK. Παρά το αρνητικό κλίμα, η διοίκηση της Σπαρτάκ επέλεξε να προχωρήσει στην απόκτηση του παίκτη, βάζοντας πάνω από όλα τα αγωνιστικά κριτήρια.

Η ανάγκη για έναν νέο πρωταγωνιστή στην επίθεση έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά την αποχώρηση του Λιβάι Γκαρσία. Ο μεγάλος κερδισμένος από τη συμφωνία είναι φυσικά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, ο Ντάκου θα εισπράττει περίπου 3,75 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως, ενώ προβλέπεται και μπόνους υπογραφής ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Συνολικά, μέσα στην τριετία του συμβολαίου του, οι απολαβές του αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 12,75 εκατομμύρια ευρώ.

Με τη μεταγραφή αυτή, ο Ντάκου έγινε το 11ο ακριβότερο απόκτημα στην ιστορία της Σπαρτάκ Μόσχας και ο πρώτος Αλβανός ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου.

Από την απολογία στη μεγάλη επιστροφή

Το όνομα του Ντάκου είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο πριν από έναν χρόνο, όταν η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης είχε δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Η συμφωνία όμως δεν προχώρησε, λόγω της αρνητικής δημοσιότητας γύρω από τις αντιδράσεις του στο Euro 2024. Τότε ο ίδιος είχε επιχειρήσει να απολογηθεί δημόσια: «Πέρασα δύσκολες ημέρες. Αντιμετώπισα πίεση που δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά. Βρέθηκα στο κέντρο ενός σκανδάλου και ντρέπομαι γι’ αυτό. Δεν είχα σκοπό να προκαλέσω μια κατάσταση που δημιούργησε τόσο μεγάλες αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης».