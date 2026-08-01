Ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να ενισχύσει τη σχέση του με τους κατόχους διαρκείας, στέλνοντας προσωπικά δώρα, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της συνολικής εμπειρίας του φιλάθλου.

Ο ΠΑΟΚ δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν. Στην Τούμπα επιχειρούν να περάσουν ένα διαφορετικό μήνυμα προς τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στη σχέση του συλλόγου με τον φίλαθλο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα σε κάθε παιχνίδι.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ προχώρησε σε μία πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Χιλιάδες κάτοχοι διαρκείας έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν στο σπίτι τους ένα συμβολικό πακέτο δώρου με προϊόντα που φέρουν το σήμα του ΠΑΟΚ, συνοδευόμενο από ένα χειρόγραφο ευχαριστήριο μήνυμα ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Η αποστολή των πακέτων βρίσκεται σε εξέλιξη και μέσα στον μήνα θα έχουν παραδοθεί σε όλους τους κατόχους διαρκείας. Μάλιστα, στην ΠΑΕ έχουν ήδη φτάσει δεκάδες μηνύματα από φιλάθλους, οι οποίοι εκφράζουν την ευχάριστη έκπληξή τους, σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουν μία τόσο προσωπική κίνηση από τον σύλλογο.

Πρόκειται για μία ενέργεια με περισσότερο συμβολικό παρά οικονομικό χαρακτήρα, που εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια να ενισχυθεί η σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της.

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι ο κάτοχος διαρκείας δεν είναι απλώς ένας αγοραστής ενός εισιτηρίου, αλλά ένας άνθρωπος που στηρίζει σταθερά την ομάδα και αξίζει να αισθάνεται ότι ο σύλλογος τον υπολογίζει και τον ευχαριστεί έμπρακτα.

Η ίδια λογική αποτυπώνεται και στις κινήσεις που γίνονται γύρω από την καθημερινή εμπειρία του φιλάθλου στην Τούμπα. Παρότι η ιστορική έδρα του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελευταία χρονιά της σημερινής της μορφής, πριν ανοίξει ο κύκλος του νέουγηπέδου, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε, μέσα από μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις, να γίνει πιο φιλική και πιο ποιοτική η παρουσία όσων βρίσκονται συστηματικά στις εξέδρες.

Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: να δημιουργηθεί μια πιο άμεση σχέση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του, ώστε ο φίλαθλος να νιώθει ότι η παρουσία του δεν θεωρείται δεδομένη, αλλά αναγνωρίζεται και εκτιμάται.

Η τρίτη περίοδος πώλησης θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 17:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του Δικεφάλου να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην Τούμπα για τη νέα σεζόν, ενώ όσοι ανανεώσουν το διαρκείας τους διατηρούν την προνομιακή τιμή που ίσχυε για τους περσινούς κατόχους.