Ο Γιουσέλ Ελ Αραμπί ήρθε στην Αθήνα κι αποθεώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» από φίλους της Μαρκό.

Η Μαρκό πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο διεθνής Μαροκινός, πρώην φορ του Ολυμπιακού, έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» κι έτυχε αποθεωτικής αποδοχής από φίλους της Μαρκό.

Ο Ελ Αραμπί δεν αρνήθηκε φωτογραφία με κανέναν, έβγαλε selfies με οπαδούς της νέας του ομάδας κι ανυπομονεί να ξεκινήσει προπονήσεις. Ο 39χρονος (3/2/87) επιθετικός με 47 ματς και 16 γκολ στην εθνική Μαρόκου, έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και φυσικά το Conference League. Στους Πειραιώτες ο Ελ Αραμπί είχε 225 ματς με 94 γκολ και 25 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν ήταν στη Ναντ, όπου μέτρησε 27 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ. Πριν τη Ναντ έπαιξε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ και είχε 45 παιχνίδια, 14 γκολ και 7 ασίστ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης στις Γρανάδα, Αλ Ντουχάιλ, Καέν, Αλ Χιλάλ.

Δείτε βίντεο από την άφιξη και φωτογραφίες