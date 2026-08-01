Ελ Αραμπί: Μαρκό - Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον Μαροκινό άσο

Ελ Αραμπί: Μαρκό - Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον Μαροκινό άσο

Newsroom
Ελ Αραμπί: Μαρκό - Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον Μαροκινό άσο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιουσέλ Ελ Αραμπί ήρθε στην Αθήνα κι αποθεώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» από φίλους της Μαρκό.

Η Μαρκό πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο διεθνής Μαροκινός, πρώην φορ του Ολυμπιακού, έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» κι έτυχε αποθεωτικής αποδοχής από φίλους της Μαρκό.

Ο Ελ Αραμπί δεν αρνήθηκε φωτογραφία με κανέναν, έβγαλε selfies με οπαδούς της νέας του ομάδας κι ανυπομονεί να ξεκινήσει προπονήσεις. Ο 39χρονος (3/2/87) επιθετικός με 47 ματς και 16 γκολ στην εθνική Μαρόκου, έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και φυσικά το Conference League. Στους Πειραιώτες ο Ελ Αραμπί είχε 225 ματς με 94 γκολ και 25 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν ήταν στη Ναντ, όπου μέτρησε 27 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ. Πριν τη Ναντ έπαιξε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ και είχε 45 παιχνίδια, 14 γκολ και 7 ασίστ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης στις Γρανάδα, Αλ Ντουχάιλ, Καέν, Αλ Χιλάλ.

Δείτε Επίσης

Τραγικός θάνατος για Βραζιλιάνο επιθετικό που έπαιξε στην Ελλάδα: Τον πλάκωσε τοίχος (vid)
image

Δείτε βίντεο από την άφιξη και φωτογραφίες

 

image
image
image
image
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE 2 Τελευταία Νέα