Ελ Αραμπί: Μαρκό - Αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον Μαροκινό άσο
Η Μαρκό πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο διεθνής Μαροκινός, πρώην φορ του Ολυμπιακού, έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» κι έτυχε αποθεωτικής αποδοχής από φίλους της Μαρκό.
Ο Ελ Αραμπί δεν αρνήθηκε φωτογραφία με κανέναν, έβγαλε selfies με οπαδούς της νέας του ομάδας κι ανυπομονεί να ξεκινήσει προπονήσεις. Ο 39χρονος (3/2/87) επιθετικός με 47 ματς και 16 γκολ στην εθνική Μαρόκου, έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και φυσικά το Conference League. Στους Πειραιώτες ο Ελ Αραμπί είχε 225 ματς με 94 γκολ και 25 ασίστ.
Την περασμένη σεζόν ήταν στη Ναντ, όπου μέτρησε 27 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ. Πριν τη Ναντ έπαιξε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ και είχε 45 παιχνίδια, 14 γκολ και 7 ασίστ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης στις Γρανάδα, Αλ Ντουχάιλ, Καέν, Αλ Χιλάλ.
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Δείτε βίντεο από την άφιξη και φωτογραφίες
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