Τραγικός θάνατος για Βραζιλιάνο επιθετικό που έπαιξε στην Ελλάδα: Τον πλάκωσε τοίχος (vid)
Με πολύ φρικτό και άδικο τρόπο έφυγε από τη ζωή στα 41 του χρόνια ο πρώην Βραζιλιάνος επιθετικός, Μάια Τάσιο, που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα για λογαριασμό της Αναγέννησης Επανομής.
Ο μεταξύ άλλων επιθετικός και της Μποταφόγκο, έχασε τη ζωή του στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όταν και καταπλακώθηκε από τοίχο που έπεσε, ελέω της σφοδρής κακοκαιρίας στην πόλη της Βραζιλίας.
Ο Τάσιο είχε βρεθεί στη χώρα μας τη σεζόν 2011-2012 για ένα εξάμηνο, καταγράφοντας σε 6 συμμετοχές 2 γκολ και μια ασίστ στη Superleague 2.
Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Επανομής:
Η Αναγέννηση Επανομής εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάσιο Μάια ντος Σάντος. Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή στην Β Εθνική σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς. Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων.
Το σοκαριστικό βίντεο:
#Deportes ⚫⚽ El fútbol brasileño está de luto.— Vanguardia (@vanguardiacom) July 30, 2026
El exdelantero Tássio Maia dos Santos, de 41 años y con pasado en Botafogo, falleció tras el colapso de un muro provocado por los fuertes vientos que azotaron Río de Janeiro. 🇧🇷🕊️ https://t.co/wZWDnT9vgr pic.twitter.com/SUTRwuqVpl
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