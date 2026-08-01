Ο Μάια Τάσιο έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο στα 41 του χρόνια, καθώς καταπλακώθηκε από τοίχο! Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα.

Με πολύ φρικτό και άδικο τρόπο έφυγε από τη ζωή στα 41 του χρόνια ο πρώην Βραζιλιάνος επιθετικός, Μάια Τάσιο, που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα για λογαριασμό της Αναγέννησης Επανομής.

Ο μεταξύ άλλων επιθετικός και της Μποταφόγκο, έχασε τη ζωή του στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όταν και καταπλακώθηκε από τοίχο που έπεσε, ελέω της σφοδρής κακοκαιρίας στην πόλη της Βραζιλίας.

Ο Τάσιο είχε βρεθεί στη χώρα μας τη σεζόν 2011-2012 για ένα εξάμηνο, καταγράφοντας σε 6 συμμετοχές 2 γκολ και μια ασίστ στη Superleague 2.

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Επανομής:

Η Αναγέννηση Επανομής εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάσιο Μάια ντος Σάντος. Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή στην Β Εθνική σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς. Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων.

Το σοκαριστικό βίντεο: