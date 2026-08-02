Σεμέδο: Μαρκό - Θέλει και τον Πορτογάλο μετά τον Ελ Αραμπί

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Σεμέδο: Μαρκό - Θέλει και τον Πορτογάλο μετά τον Ελ Αραμπί

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Τον Πορτογάλο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού Ρούμπεν Σεμέδο θέλει να φέρει στην Ελλάδα η Μαρκό.

Η Μαρκό έχει πάρει φόρα, έπεισε τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος αποθεώθηκε το Σάββατο στο αεροδρόμιο στην άφιξή του και πλέον θέλει να φέρει και τον Ρούμπεν Σεμέδο.

Ο 32χρονος (9/4/94) Πορτογάλος στόπερ με ύψος 1.91 και 3 συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας είναι ελεύθερος από τη Ντεπορτίβο Άβες με την οποία είχε πέρσι 9 παιχνίδια. Ο Σεμέδο θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα έκανε σημαντική καριέρα με τον Ολυμπιακό.

Από το 2019 έως το 2022 μέτρησε με τους Πειραιώτες 94 ματς και 7 γκολ. Έχει αγωνιστεί επίσης στις Σπόρτινγκ Λισαβόνας (48 παιχνίδια), Αλ Ντουχάιλ (35 ματς), Σετούμπαλ (19 αγώνες), Βιγιαρεάλ (5 ματς), Ρίο Άβε (14 ματς), Αλ Κορ (17 παιχνίδια και 2 γκολ), Πόρτο (2 ματς), Ουέσκα (12 ματς).

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Οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Σεμέδο το καλοκαίρι του 2019, δίνοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βιγιαρεάλ. Ο έμπειρος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός έχει φυσικά πτωτική πορεία στην καριέρα του, αλλά για το επίπεδο της Super League 2 δεν παύει να είναι μία σημαντική κίνηση.

@Photo credits: INTIME
     

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