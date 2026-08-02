Σεμέδο: Μαρκό - Θέλει και τον Πορτογάλο μετά τον Ελ Αραμπί
Η Μαρκό έχει πάρει φόρα, έπεισε τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος αποθεώθηκε το Σάββατο στο αεροδρόμιο στην άφιξή του και πλέον θέλει να φέρει και τον Ρούμπεν Σεμέδο.
Ο 32χρονος (9/4/94) Πορτογάλος στόπερ με ύψος 1.91 και 3 συμμετοχές με την εθνική Πορτογαλίας είναι ελεύθερος από τη Ντεπορτίβο Άβες με την οποία είχε πέρσι 9 παιχνίδια. Ο Σεμέδο θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα έκανε σημαντική καριέρα με τον Ολυμπιακό.
Από το 2019 έως το 2022 μέτρησε με τους Πειραιώτες 94 ματς και 7 γκολ. Έχει αγωνιστεί επίσης στις Σπόρτινγκ Λισαβόνας (48 παιχνίδια), Αλ Ντουχάιλ (35 ματς), Σετούμπαλ (19 αγώνες), Βιγιαρεάλ (5 ματς), Ρίο Άβε (14 ματς), Αλ Κορ (17 παιχνίδια και 2 γκολ), Πόρτο (2 ματς), Ουέσκα (12 ματς).
Οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Σεμέδο το καλοκαίρι του 2019, δίνοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ στη Βιγιαρεάλ. Ο έμπειρος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός έχει φυσικά πτωτική πορεία στην καριέρα του, αλλά για το επίπεδο της Super League 2 δεν παύει να είναι μία σημαντική κίνηση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.