Μαρκό: Πάει για το colpo grosso με τον Ελ Αραμπί
Η Μαρκό προχωρά δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και δείχνει ότι στοχεύει στην υπέρβαση της ανόδου στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλαμπ βρίσκεται πολύ κοντά σε μία... βόμβα για τα δεδομένα της Superleague 2 καθώς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Ο 39χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Ναντ με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο αλλά και το Conference League.
Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις της κατηγορίας που αναβαθμίζει σημαντικά το ρόστερ της Μαρκό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.