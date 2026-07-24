Oι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας (δίκωπο άνευ) και οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη (διπλό σκιφ) διεκδικούν το Σάββατο (25/7) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ντούισμπουργκ μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τις κούρσες των μεταλλίων και δύο ελληνικά πληρώματα το Σάββατο (25/7) διεκδικούν θέση μέχρι το υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα αγωνίσματά τους.

Αρχικά, οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας θα βρίσκονται στην εκκίνηση του τελικού στη δίκωπο άνευ, που θα γίνει στις 11:45. Το ελληνικό πλήρωμα στους ημιτελικούς της Παρασκευής (23/7) πήρε την πρόκριση με τον ταχύτερο χρόνο στα 6:34.00, νικώντας στη σειρά τους τα πληρώματα της Ρουμανίας (6:35.30), της Ιταλίας (6:36.467), ενώ στην άλλη ημιτελική σειρά η ομάδα της Μ. Βρετανίας τερμάτισε σε 6:37.01

Αμέσως μετά η Μηλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη αγωνίζονται στον τελικό του διπλού σκιφ, που είναι προγραμματισμένος για τις 11:59, ώρα Ελλάδος. Στον δικό τους ημιτελικού σημείωσαν τον καλύτερο χρόνο (7:01.72), με τα πληρώματα της Πολωνίας (7:02.90), της Ρωσίας (7:06.89) και της Γαλλίας (7:07.12) να ακολουθούν.

Οι ελληνικές συμμετοχές του Σαββάτου (25/7) ανοίγουν με τις Παναγιώτα Καλαϊτζή και Νεφέλη Ντάρα να αγωνίζονται στον τελικό Β' στη δίκωπο άνευ, στις 10:05. Στα ημιτελικά το ελληνικό πλήρωμα πήρε την 5η θέση στη σειρά του με 7:23.34 και τώρα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 7-12.

Λίγο αργότερα, στις 10:20, οι Απόστολος Λυκομήτρος και Κωνσταντίνος Γιαννούλης θα πάρουν επίσης μέρος στον τελικό Β' και για τις θέσεις 7-12 στο διπλό σκιφ. Στα ημιτελικά οι Λυκομήτρος και Γιαννούλης τερμάτισαν στην 6η θέση της σειράς τους με 6:29.34.

Στο τέλος του προγράμματος του Σαββάτου (24/7) οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Μηλένα Κοντού θα αγωνιστούν στον προκριματικό στο διπλό μεικτό που στελεχώνουν.

Δύο επίσης ελληνικοί τελικοί και συνολικά τρεις για την Κυριακή

Παράλληλα, την Παρασκευή (23/7) η εθνική ομάδα εξασφάλισε άλλες δύο προκρίσεις σε τελικούς για την Κυριακή (26/7), τελευταία ημέρα των αγώνων.

Ο Άγγελος Καούδης τερμάτισε 3ος στον ημιτελικό του σκιφ ελ. βαρών με χρόνο 7:08.62 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό (11:18)

Ο Νίκος Χωλόπουλος πήρε την 3η θέση στην ημιτελική σειρά στο σκιφ με χρόνο 6:58.54 και πήρε επίσης την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό (12:49).

Ενδιάμεσα στις 11:33 οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου θα πάρουν μέρος στον τελικό στο διπλό σκιφ ελ. βαρών, με τη συμμετοχή τεσσάρων συνολικά πληρωμάτων.

Τέλος, η Βάλια Λυκομήτρου πήρε την 5η θέση στη σειρά της στα ημιτελικά του σκιφ των κοριτσιών με 7:48.33 και θα αγωνιστεί στον τελικό Β της διοργάνωσης για τις θέσεις 7-12 (Κυριακή 10:15)

