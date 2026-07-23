Επτά στις επτά προκρίσεις για την εθνική ομάδα στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Εξαιρετική πρεμιέρα πραγματοποίησαν τα ελληνικά πληρώματα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 που άρχισε την Πέμπτη (23/7) στο Ντούισμπουργκ.

Τα επτά πληρώματα πήραν την 1η θέση στις προκριματικές σειρές που αγωνίστηκαν και ένα την 2η, ενώ όλα πέρασαν στα ημιτελικά και θα διεκδικήσουν την Παρασκευή (24/7) και το Σάββατο (24/7) την πρόκρισή τους στους τελικούς.

Ήδη ένα από τα οκτώ ελληνικά πληρώματα, που αγωνίστηκε στα προκριματικά, το διπλό ελ. βαρών των κοριτσιών, έχει ήδη προκριθεί λόγω συμμετοχών και έτρεξε για να πάρει την προνομιούχο διαδρομή όπως και το έκανε.



Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης πήρε την 1η θέση στον προκριματικό του σκιφ ελ βαρών με χρόνο 7:37.34

πήρε την 1η θέση στον προκριματικό του σκιφ ελ βαρών με χρόνο 7:37.34 Εξαιρετική η Βάλια Λυκομήτρου στον προκριματικό του σκιφ τερμάτισε 1η θέση στη σειρά της με χρόνο 8:14.00

στον προκριματικό του σκιφ τερμάτισε 1η θέση στη σειρά της με χρόνο 8:14.00 Με φόρα μπήκε ο Νίκος Χωλόπουλο ς στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών και πήρε την 1η θέση με σπουδαίο φινις με χρόνο 7:24.99

ς στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών και πήρε την 1η θέση με σπουδαίο φινις με χρόνο 7:24.99 Δυναμικό ξεκίνημα και για τους Απόστολο Λυκομήτρο και Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ και πήραν την 1η θέση με χρόνο 6:47.10

στο διπλό σκιφ και πήραν την 1η θέση με χρόνο 6:47.10 Την 1η θέση και με διαφορά κατέκτησαν στην προκριματική σειρά που αγωνίστηκαν στο διπλό σκιφ και οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη που τερμάτισαν σε 7:23.85.

που τερμάτισαν σε 7:23.85. Η ανδρική δίκωπος πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά. Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν την 1η θέση στη σειρά τους με χρόνο 7:09.05.

και δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν την 1η θέση στη σειρά τους με χρόνο 7:09.05. Πρόκριση στα ημιτελικά και για τις Παναγιώτα Καλαϊτζή και Νεφέλη Ντάρα στν δίκωπο. Τα δύο κορίτσια πήραν τη 2η θέση με χρόνο 8:00.13.

στν δίκωπο. Τα δύο κορίτσια πήραν τη 2η θέση με χρόνο 8:00.13. Σε αγώνα για την κατανομή των διαδρόμων στον τελικό του διπλού ελαφρών γυναικών οι Πασχαλίνα Μουρατίδου-Γαβριέλα Λιόλιου πήραν την 1η θέση με χρόνο 7:40.94.

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