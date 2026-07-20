Ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948, στον 3ο προκριματικό του Conference League. Διαβάστε το προφίλ της.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινάει την Πέμπτη (23/7) τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο Conference League, με αντίπαλο την Πάκσι.

Το «τριφύλλι» πάντως γνωρίζει ήδη από το μεσημερί της Δευτέρας (20/7) το πιθανό ζευγάρι που θα βρει μπροστά του στον 3ο προκριματικό γύρο, εφόσον περάσει από τους Ούγγρους. Αυτό είναι το Σπαρτάκ Τρνάβα - ΤΣΣΚΑ 1948. Διαβάστε το προφίλ της δεύτερης.

Τι έκανε πέρυσι

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, οι Βούλγαροι έφτασαν μέχρι τον 3ο προκριματικό στο Conference League, όμως γνώρισαν έναν «βαρύ» αποκλεισμό από την «δική μας» Πάφο, με συνολικό σκορ 5-2 και ήττα στην Κύπρο με 4-0. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, τερμάτισε στην 2η θέση, ωστόσο είχε αρκετά μεγάλη απόσταση από την πρωταθλήτρια Λέφσκι Σόφιας.

Έδρα

Το γήπεδο της ΤΣΣΚΑ 1948, ονομάζεται Βίτοσα, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μπιστρίτσα, λίγο έξω από τη Σόφια και χωράει περίπου 2.500 φιλάθλους. Κατασκευάστηκε το 1958 και θεωρείται ένα από τα λεγόμενα «γειτονικά» στάδια, αφού έχει πολύ μικρότερη χωρητικότητα σε σχέση με αυτά των μεγαλύτερων συλλόγων.

Αστέρι

Αναμφίβολα ο παίκτης που ξεχωρίζει από το ρόστερ της βουλγάρικης ομάδας είναι ο Μαμαντού Ντιαλό, ο 29χρονος επιθετικός από τη Μαυριτανία. Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και στην πρώτη του σεζόν κατόρθωσε να βρει δίχτυα 21 γκολ και 4 ασίστ σε σύνολο 38 συμμετοχών, αποδεικνύοντας την ικανότητα του στο σκοράρισμα.

Προπονητής

Ο Αλεξάνταρ Αλεξάντροφ ανέλαβε την ομάδα της Βουλγαρίας τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από την αποχώρηση του Ιβάν Στογιάνοφ. Είναι ο άνθρωπος που την οδήγησε στη 2η θέση της λίγκας και ένας τεχνικός που γνωρίζει καλά το εγχώριο ποδόσφαιρο. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι πως αρέσκεται στη χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών με προοπτική.