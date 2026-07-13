Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μία λαμπρή εκδήλωση στο roof του Δημαρχείου του Δήμου Αθηναίων.

Σε μία υπέροχη εκδήλωση στο roof του Δημαρχείου του Δήμου Αθηναίων, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις που θα φοράει η ομάδα τη σεζόν 2026-2027.

Τον λόγο πήρε αρχικά ο υπεύθυνος επικοινωνίας των «πρασίνων», Κώστας Μανωλιουδάκης που είπε κάποια πρώτα λόγια σχετικά με την Αθήνα, που αποτελεί συνώνυμο του «τριφυλλιού». Ύστερα, κάλεσε στην σκηνή τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος ανέφερε:

«Μεγάλη τιμή να υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό, την ομάδα της καρδιάς και της πόλης μας στο Δημαρχείο των Αθηνών, που μετρά 150 χρόνια ζωής. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο. Από πίσω μου βλέπετε την Ακρόπολη, όπως και από το νέο γήπεδο, τα έργα για το οποίο τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Εκείνο είναι ο καταλύτης για να γίνει η Αθήνα μας μία «πράσινη» πρωτεύουσα. Θα φιλοξενεί την ποδοσφαιρική ομάδα, τον Ερασιτέχνη ενώ θα έχει και πάμπολλους χώρους πρασίνου. Εύχομαι καλή σεζόν και πάρα πολλά τρόπαια».

☘️ Με παρουσία του Κρίστιανσεν η παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού!#paofc pic.twitter.com/nUD0mWqBoz July 13, 2026

Έπειτα, μίλησε ο εμπορικός διευθυντής του κλαμπ, Γιώργος Σταθόπουλος που ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία και ύστερα αναφέρθηκε στη φανέλα, για την οποία ευχήθηκε να συνοδευτεί με την κατάκτηση πολλών τίτλων.

Μετά σειρά πήραν οι θρύλοι του συλλόγου, Τάκης Φύσσας και Γιούρκας Σεϊταρίδης, που ανέβηκαν στη σκηνή και κρατώντας τη φανέλα στα χέρια τους. «Αυτή η φανέλα μας έμαθε τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός» είπε ο πρώτος με τον δεύτερο να συμπληρώνει «τη φανέλα δεν την κρατάει κανείς για πάντα, απλά τη δανειζόμαστε μέχρι να έρθει ο επόμενος και να του την παραδώσουμε».

«Να θυμάστε πως φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας» είπαν κλείνοντας απευθυνόμενοι προς τους παίκτες.

Τα φώτα έκλεισαν, έπαιξε το βίντεο στον προτζέκτορα και μετά το τέλος του ανέβηκαν πάνω οι Τεττέη, Ντε Φράι και Καμαρά φορώντας τρεις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Παράλληλα, η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε να παίζει τον ύμνο του κλαμπ ευρισκόμενη στην πλατεία απέναντι από το δημαρχειακό μέγαρο.