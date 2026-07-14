Ξανά ισοπαλία στην ψηφοφορία για την προεδρία της λίγκας μεταξύ Αλαφούζου-Μαρινάκη. Ποιες οι επόμενες κινήσεις.

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή του προέδρου της Stoiximan Superleague, με το αποτέλεσμα να μην αλλάζει και πάλι και να είναι ισοπαλία 7-7 και την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό.

Οι ψήφοι είχαν ως εξής: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Ηρακλής ψήφισαν υπέρ Αλαφούζου. Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν οι Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Άρης.

Αφού δεν υπήρξε λύση ούτε από τη δεύτερη διαδικασία ψηφοφορίας, τώρα η λύση μπορεί να προέλθει μόνο από το ΔΣ της λίγκας σε συνεννόηση των δύο πλευρών. Αν δεν βγει κάποια άκρη ούτε έτσι, η επόμενη και τελευταία επιλογή είναι να οριστεί διοίκηση από το πρωτοδικείο.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου.