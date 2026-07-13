Paros Beach Hoops: Τέλος με εντυπωσιακό τρόπο και ανανέωσε το ραντεβού του για του χρόνου

Το «Paros Beach Hoops» έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφήνοντας τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ: Παναγιώτης Αρταβάνης, Θοδωρής Σανιδάς

Ένα καταπληκτικό τουρνουά, μια γιορτή με πολύ μπάσκετ, ολοκληρώθηκε! Το «Paros Beach Hoops», έριξε την αυλαία του για φέτος, αφήνοντας τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα το μπάσκετ στην άμμο και γέμισαν την παραλία «Λιβάδια» στην Παροικιά της Πάρου.

Φυσικά τα βλέμματα έκλεψαν οι εκλεκτοί καλεσμένοι που έδωσαν το «παρών» στο τουρνουά, με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Βασίλη Σπανούλη να πραγματοποιούν τις τελικές απονομές. Η Κατερίνα Καινούργιου κέρδισε τις εντυπώσεις και δήλωσε στην κάμερα του Gazzzetta, τον ενθουσιασμό της που πήρε μέρος σε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά.

Ο Κώστας Καραπαπάς που έδωσε το «παρών» στην Πάρο, αποκάλυψε την τεράστια δωρεά προς τη διοργάνωση, ενώ το φινάλε της βραδιάς ήταν εντυπωσιακό.

Το drown-show καθήλωσε όσους βρισκόντουσαν μέχρι αργά στην παραλία, σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα, κλείνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο το τουρνουά, «Paros Beach Hoops»,υπό τη μουσική του Γιάννη Μπαρμπάρη, δίνοντας ξανά ραντεβού για την επόμενη χρονιά.