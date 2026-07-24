Η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ήταν άμεση με περισσότερα από 8.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν πουληθεί λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από την πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν, έδειξαν πρόθυμοι να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα και να γεμίσουν την Τούμπα.

Λίγες μέρες μετά την έναρξη της πώλησής τους, 8.435 εισιτήρια έχουν ήδη φύγει, με την ανταπόκριση των φιλάθλων να είναι τεράστια. Ο Δικέφαλος του Βορρά έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του:

«Η καλύτερη αρχή γράφεται μαζί σας.

8.435 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στην Τούμπα.

Προχωράμε όλοι μαζί με θετική ενέργεια στη νέα εποχή»



