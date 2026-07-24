Ο Γιάννης Αγραβάνης προέρχεται από δύο εξαιρετικές χρονιές στο ισλανδικό πρωτάθλημα και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Έχοντας ολοκληρώσει δύο εξαιρετικές χρονιές στην Ισλανδία, ο Γιάννη Αγραβάνης είναι έτοιμος έτσι ώστε να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 28χρονος φόργουορντ ύψους 1.98μ, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική ενίσχυση για οποιονδήποτε σύλλογο, καθώς διακρίνεται με αρκετά χαρακτηριστικά. Διαθέτει πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών, το οποίο τον βοηθάει σημαντικά τόσο στην άμυνα, όσο και στα ριμπάουντ, έχει... έφεση στο σκοράρισμα, ενώ δυνατό του σημείο είναι τα κλεψίματα.

Στην Ισλανδία ενυπωσίασε την πρώτη του χρονιά, όπου αγωνίστηκε με την Τινταστόλ και είχε μ.ο 14 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 13. κλεψίματα ανά αγώνα σε 33 συμμετοχές.

Η εξαιρετική σεζόν του, τον... οδήγησε στη Στιαρνάν όπου και πάλι μπόρεσε να ξεχωρίσει. Βελτίωσε τους αριθμούς του σε μια χρονιά... δήλωση για τον ίδιο και για το τι μπορεί να κάνει μέσα στο παρκέ.

Τα νούμερα του παρέμειναν ψηλά, έχοντας μ.ο 14.4 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά ματς, ενώ σημναντική ήταν η προσφορά του και στα play-offs.

Πλέον ο Γιάννης Αγραβάνης αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και μπορεί να αποτελέσει ιδανική λύση για οποιαδήποτε ομάδα στη Stoiximan GBL.

Σημειώνεται έχει την εμπειεία από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει περάσει από ΑΕΚ, Περιστέρι, Ηρακλή, Προμηθέα και Καρδίτσα.