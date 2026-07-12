Καραπαπάς και Καινούργιου στο Gazzetta: Ο παίκτης που ζήτησε η παρουσιάστρια για τον Ολυμπιακό και το «είστε το Νο. 1 αθλητικό site»

Ο Κώστας Καραπαπάς και η Κατερίνα Καινούργιου μίλησαν στην κάμερα του Gazzetta στο πλαίσιο του «Paros Beach Hoops» αποκαλύπτοντας την μεταγραφή που ζήτησε η Ελληνίδα παρουσιάστρια στον Ολυμπιακό!

Το κορυφαίο 3on3 event στην Πάρο, «Paros Beach Hoops» συνεχίζεται και το Gazzetta βρίσκεται στις επάλξεις μεταφέροντας όλο το ενδιαφέρον παρασκήνιο της διοργάνωσης.

Η δράση κορυφώθηκε σήμερα (12/07) με τον Κώστα Καραπαπά και την Κατερίνα Καινούργιου να φιλοξενούνται στην κάμερα του Gazzetta παραχωρώντας δηλώσεις. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού φώναξε την επιτυχημένη παρουσιάστρια η οποία χαρακτήρισε το Gazzetta το «Νο.1 αθλητικό σάιτ».

Παράλληλα, ο κύριος Καραπαπάς αποκάλυψε τη μεταγραφή που ζήτησε η Κατερίνα Καινούργιου: «Πριν από λίγο, ζήτησε να πάρει ο Ολυμπιακός τον Χάαλαντ, οπότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δίνω τον λόγο μου. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα πει "ναι" και ότι θα τα βρούμε στα λεφτά».

«Συμφωνούμε και οι δύο ότι πρόκειται για μία καταπληκτική πρωτοβουλία της Flexcar και των ανθρώπων που το διοργάνωσαν όλο αυτό. Γίνεται για ιερό σκοπό και μακάρι να γίνει σε όλα τα νησιά. Απασχολεί οικογένειες και παιδιά αυτή η πρωτοβουλία», συμπλήρωσε ο Κώστας Καραπαπάς με την Κατερίνα Καινούργιου να προσθέτει: «Εύχομαι κάθε χρόνο να γίνεται ένα τέτοιο event με τόσο καλό σκοπό».