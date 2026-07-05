Οι σχολές PAO FC Academies έχουν δώσει ήδη οκτώ παιδιά στην κεντρική Ακαδημία του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός επενδύει ξανά στα δικά του παιδιά. Υπάρχει στόχος ν' αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η Ακαδημία, το μπάτζετ για τα μικρά τμήματα έχει αυξηθεί και όπως είναι γνωστό, εδώ και έναν χρόνο οι Σχολές Ποδοσφαίρου του τριφυλλιού λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ακαδημίας.

Στον πρώτο χρόνο αυτής της νέας προσπάθειας, καταγράφονται τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα. Ήδη, οκτώ παιδιά από τις PAO FC Academies έχουν ενταχθεί στην κεντρική Ακαδημία του συλλόγου, κάνοντας το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική τους εξέλιξη.

Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός που φημιζόταν στο παρελθόν για την Ακαδημία του, θέλει και πάλι ν' αντλήσει ταλέντα από το δικό του πρότζεκτ. Κάτι που εκτός από σύνδεση των παικτών με τον σύλλογο, θα έχει φυσικά και οικονομικά οφέλη.

Τεχνικός διευθυντής των PAO FC Academies να θυμίσουμε ότι είναι ο παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ανδρέας Λαγωνικάκης, ενώ διοικητικός υπεύθυνος είναι ο Γιάννης Κουλουριώτης. Φυσικά υπάρχει η εποπτεία και η ουσιαστική στήριξη σε όλο το εγχείρημα του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Τάκη Φύσσα και του Θόδωρου Ελευθεριάδη.