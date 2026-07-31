Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό αντίο του Καλάμπρια στον Μπαρέζι
Συντετριμμένος με την απώλεια του θρυλικού Φράνκο Μπαρέζι είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού. Ο εκ των αρχηγών των «πρασίνων», ανέβασε τρία story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να αποχαιρετήσει τον θρύλο της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου, που άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (31/07).
Σ' ένα απ' αυτά ο Ιταλός δεξιός μπακ έκανε μία κατάθεση ψυχής μιλώντας για το πως μεγάλωσε ακούγοντας για τα ποδοσφαιρικά κατορθώματα και την ανθρώπινη αξία του ενώ τόνισε πως πάντα ονειρευόταν να ακολουθήσει τα βήματά του και να πετύχει όσα πέτυχε.
Κλείνοντας σημείωσε πως είχε την τύχη να τον γνωρίσει και να περάσουν χρόνο μαζί και να μοιραστούν την αγάπη τους για τη Μίλαν, την ομάδα της καρδιάς τους.
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Το μήνυμα του Καλάμπρια
Από μικρός, ως Μπρεσιανός και Μιλανίστας, όπως κι εσύ, μεγάλωσα ακούγοντας για τα ποδοσφαιρικά σου κατορθώματα και την ανθρώπινη αξία σου.
Πάντα ονειρευόμουν να ακολουθήσω τα βήματά σου και να πετύχω όσα πέτυχες εσύ.
Ύστερα είχα την τύχη να σε γνωρίσω, να περάσουμε χρόνο μαζί και να μοιραστούμε την αγάπη για την ομάδα της καρδιάς μας.
Ήταν τιμή και προνόμιο που σε γνώρισα· δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Καλό σου ταξίδι, μεγάλε αρχηγέ. ❤️🖤6️⃣∞
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