Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως ο Σωτήρης Πανταλέων θα μπει στο ΔΣ της ΠΑΕ παίρνοντας τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη.

Αλλαγή δρομολογήθηκε στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αφού ο Σωτήρης Πανταλέων θα γίνει μέλος του, παίρνοντας τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη, που αποχωρεί από την ομάδα.

Ο Σωτήρης Πανταλέων, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην Ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, θα αποτελέσει το νέο μέλος στο Δ.Σ. του ποδοσφαιρικού τμήματος, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και από τη θέση του Β’ αντιπροέδρου.

Τη θέση στο Δ.Σ., που ως γνωστόν προβλέπεται βάσει νόμου, για τον Ερασιτέχνη, διατηρεί ο κος Βρανόπουλος, συνεπώς η ενσωμάτωση του Σωτήρη Πανταλέων στα ποδοσφαιρικά δρώμενα αποτελεί ανεξάρτητη επιλογή.

Άπαντες γνωρίζουν, άλλωστε, ότι ήταν πάντοτε «παρών» για το σύλλογο, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα, όντας από 10 ετών αθλητής του Παναθηναϊκού χωρίς μάλιστα να φορέσει οποιαδήποτε άλλη φανέλα «μεγάλης» ελληνικής ομάδας.

Αποτελεί μια ακόμα ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος στο πλαίσιο της συσπείρωσης που επιχειρείται. Από τον Μάιο του 2021 εκτελεί χρέη Διευθυντή των αγωνιστικών τμημάτων του Ερασιτέχνη, πόστο που θα διατηρήσει, έχοντας αποκτήσει την ανάλογη παραγοντική εμπειρία.

Η επίσημη αντικατάσταση στο Δ.Σ. θα γίνει το προσεχές διάστημα.