Εντυπωσιακή η στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού ενάντια σ' έναν τέτοιο αντίπαλο και μάλιστα σε περίοδο διακοπών.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα λόγω της κακής του εμφάνισης ωστόσο κατόρθωσε να πάρει ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Πάκσι και να κλειδώσει έτσι την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» είχαν στο πλευρό τους στη δύσκολη, όπως εξελίχθηκε, αυτή αποστολή τον κόσμο τους, ο οποίος είχε μαζική παρουσία, παρα την ύπαρξη βασικών ανασταλτικών παραγόντων, όπως ήταν πρώτο η εποχή, μιας και τέλη Ιουλίου πολύς κόσμος κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και δεύτερον το «τριφύλλι» αντιμετώπιζε ένα αντι-εμπορικό αντίπαλο, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.

Είναι χαρακτηριστικό πως χθες βρέθηκε στο ΟΑΚΑ συνολικά σχεδόν 28 χιλ. κόσμος κι έτσι υπήρξε οριακά πληρότητα σε όλο το κάτω διάζωμα. Ικανοποιητική, υπέρ το δέον, προσέλευση παρατηρήθηκε και από τους κατόχους διαρκείας, όπου εκείνη ξεπέρασε το 80% των 13 χιλ. κατόχων, όταν σε αντίστοιχη εποχή το ποσοστό αυτό συνήθως φτάνει στο 60%.

Μάλιστα, ακόμη και στις φάσεις που το παιχνίδι δεν πήγαινε καλά για τον Παναθηναϊκό, που έμεινε πίσω στο σκορ δύο φορές, οι οπαδοί των «πρασίνων» συνέχισαν να στηρίζουν και να ωθούν την ομάδα προς τη νίκη δείχνοντας κατάνοηση.