Ελουστόντο: «Ήρθα να βάλω το... λιθαράκι μου στον ΠΑΟΚ»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ έκανε ο Αρίτζ Ελουστόντο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Δικέφαλο του βορρά.

Ο Αρίτζ Ελουστόντο είναι από την Κυριακή (28/6) με κάθε επισημότητα παίκτης του ΠΑΟΚ. Με τον Δικέφαλο του βορρά να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού.

Ο Ισπανός στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2+1 ετών αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή των ασπρόμαυρων στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Μια μέρα μετα την ανακοίνωση της απόκτησής του η ασπρόμαυρη ΠΑΕ κυκλοφόρησε την πρώτη του συνέντευξη του ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Εκεί ο πολύπειρος βάσκος μίλησε για την επιλογη του να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονική άλλα ακόμη έστειλε και το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Όσον αφορά τα πρώτα συναισθήματα όταν έμαθε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ ανέφερε: «Είναι αλήθεια ότι σε ενθουσιάζει η ιδέα, είναι ωραίο να ενδιαφέρονται για σένα, ειδικά αν πρόκειται για μία ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε να πίστεψε πάρα πολύ σε μένα και έχω πολλή όρεξη να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη στο γήπεδο».

Ακόμη αποκάλυψε με ποιον μίλησε πρώτα: «Με πρώην συμπαίκτες μου που έπαιξαν στην Ελλάδα, φίλους, αλλά και εγώ ο ίδιος με την οικογένειά μου, ψάξαμε και πήραμε αρκετές πληροφορίες. Μιλάμε για ένα ιστορικό κλαμπ της Ελλάδος... σκεπτόμενος τον χαρακτήρα μου, την ιδιοσυγκρασία μου, μου άρεσε πολύ η ιδέα να έρθω σε αυτή την ομάδα και να τη βοηθήσω να πάμε πιο ψηλά».

Φυσικά λόγος έγινε και για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ που είναι επίσης Ισπανός: «Το γνωρίζω, ήμασταν αντίπαλο μέχρι πριν λίγο καιρό. Τώρα θα είναι προπονητής μου, εγώ ποδοσφαιριστής, θα πρέπει σαν ομάδα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να ανεβάσουμε τον ΠΑΟΚ ακόμα ψηλότερα και να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα».

Στην ερώτηση τι ποδοσφαιριστής είναι ο Αρίτζ Ελουστόντο απάντησε: «Ποδοσφαιριστής με χαρακτήρα. Αν κάτι έχει είναι ότι τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο και στα εύκολα και στα δύσκολα. Με αρκετή εμπειρία, πλέον, του αρέσει να βοηθάει πάρα πολύ τους συμπαίκτες του. Να βοηθάει τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του».

Για το γεγονός ότι αυτή η μεταγραφή είναι η πρώτη εκτός Ισπανίας μεταξύ άλλων δήλωσε: «Έχω δύο παιδιά, τώρα που τα άφησα πίσω έστω και για λίγο καιρό, στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά ξέρω ότι ερχόμαστε στο καλύτερο μέρος, σε μία πολύ όμορφη πόλη. Θα τους έχω μακριά μου για λίγο καιρό, έχω πολλή διάθεση, έχω γεμίσει τις μπαταρίες, έχω πολλή όρεξη να ξεκινήσω»



Για το αν θυμάται κάτι από το Σοσιεδάδ-ΠΑΟΚ; «Ήταν ένα ματς που κοπιάσαμε για να κερδίσουμε. Θυμάμαι την ασίστ που έδωσα στον Όσκαρσον, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θυμάμαι όμως ότι ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για αυτό το παιχνίδι, γιατί πλέον είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ, θέλω να μείνει σαν ανάμνηση».

Τέλος έστειλε το δικό του μήνυμα στου φίλους του ΠΑΟΚ: «Ήρθα να βάλω το... λιθαράκι μου. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν το κλαμπ και θα κάνω τα πάντα για αυτά τα χρώματα».