Ο ΠΑΟΚ δεν ταξιδεύει κάθε καλοκαίρι στην Ολλανδία μόνο για να χτίσει την ομάδα της νέας σεζόν. Ταξιδεύει για να ανακαλύψει και τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν το πρόσωπό του τα επόμενα χρόνια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Κάθε προετοιμασία έχει τους πρωταγωνιστές της. Τους νέους παίκτες, τις μεταγραφές, τα νέα πρόσωπα στον πάγκο. Όπως ακριβώς συμβαίνει φέτος στον ΠΑΟΚ της νέας εποχής.

Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, όμως, υπάρχει πάντα μια μικρή παρέα που κουβαλά το μεγαλύτερο όνειρο απ’ όλους. Τα παιδιά που έφτασαν μέχρι εδώ από τα γήπεδα της Νέας Μεσημβρίας, τα τουρνουά των ακαδημιών, τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ Β και τώρα βρίσκονται απέναντι στην πιο μεγάλη ευκαιρία της ζωής τους.

Η φετινή αποστολή δεν αποτελεί εξαίρεση. Επτά νεαροί ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες και τον ΠΑΟΚ Β ακολουθούν τον Αλέσιο Λίσι στην Ολλανδία, γνωρίζοντας ότι μπροστά τους ανοίγεται ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση της μέχρι τώρα πορείας τους.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ περιλαμβάνει τον Κοσίδη, τον Ντούνγκα, τον Σαρρή, αλλά και τους πιο γνώριμους στο καλοκαιρινό σκηνικό Μπαταούλα, Κωττά, Μπέρδο και Μπάλντε. Επτά ποδοσφαιριστές διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών διαδρομών και διαφορετικών χαρακτηριστικών, που έχουν όμως έναν κοινό στόχο: να αποδείξουν ότι μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι του επόμενου ΠΑΟΚ.

Στην αναφορά του νέου αίματος δεν συμπεριλαμβάνονται οι δύο τερματοφύλακες, Μοναστηρλής και Μπαλωμένος, που έχουν τη δικής του διαδρομή από τις ακαδημίες προς την πρώτη ομάδα, όπως ασφαλώς και ο Λύρατζης, που επέστρεψε από τον δανεισμό του και κουβαλάει πάνω από 100 συμμετοχές στην Superleague και την εμπειρία της Eredivisie.

Για όλους αυτούς η προετοιμασία δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της καλοκαιρινής δουλειάς. Είναι η πρώτη πραγματική δοκιμασία απέναντι στο επίπεδο της πρώτης ομάδας. Οι διπλές προπονήσεις, τα φιλικά, η καθημερινή συνύπαρξη με τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές και κυρίως η αξιολόγηση από τον Αλέσιο Λίσι και τους συνεργάτες του.

Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν φοβάται να επενδύσει στα δικά του παιδιά. Από τον Μιχαηλίδη και τον Κουλιεράκη μέχρι τον Κωνσταντέλια και πιο πρόσφατα τον Μύθου και τον Χατσίδη, η διαδρομή από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση. Αποτελεί κομμάτι της φιλοσοφίας του συλλόγου.

Γι’ αυτό και η φετινή παρουσία επτά (συν δύο) νεαρών ποδοσφαιριστών στην Ολλανδία αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κανείς δεν γνωρίζει ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα είναι ο επόμενος που θα κερδίσει θέση στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Αυτό που είναι βέβαιο, όμως, είναι ότι ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας μαζί του ένα σημαντικό κομμάτι του μέλλοντός του. Και για τα δέκα αυτά παιδιά, το καλοκαίρι που μόλις ξεκίνησε ίσως αποδειχθεί το πιο σημαντικό της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής τους ζωής.

Δημήτρης Μπαταούλας

Αν υπάρχει ένας νεαρός στόπερ που συγκεντρώνει τα βλέμματα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, αυτός είναι ο Δημήτρης Μπαταούλας. Γεννημένος στην Πτολεμαΐδα, ξεκίνησε από τον Ατρόμητο Πτολεμαΐδας πριν μετακομίσει οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Η εξέλιξή του υπήρξε σταθερή και εντυπωσιακή. Από ηγετική μορφή της Κ17, βρέθηκε στην Κ19 και στη συνέχεια στον ΠΑΟΚ Β, ενώ η παρουσία του στις μικρές εθνικές ομάδες και το ενδιαφέρον ξένων συλλόγων επιβεβαιώνουν τη δυναμική της περίπτωσής του. Πέρσι συμμετείχε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όμως η απόφαση ήταν να πάρει παιχνίδια και εμπειρίες στη Super League 2. Ψηλός, δυνατός, γρήγορος για το μέγεθός του και με έντονη προσωπικότητα στο γήπεδο, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των κεντρικών αμυντικών που παράγει διαχρονικά η ακαδημία του ΠΑΟΚ.

Γιάννης Σαρρής

Από τις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις της τελευταίας περιόδου. Ο ΠΑΟΚ επένδυσε ουσιαστικά στην περίπτωσή του, φέρνοντάς τον πίσω από την Ιταλία και τη Μόντενα, όπου αγωνιζόταν από το 2023. Ο Σαρρής πέρασε από την Κ17 στην Primavera και συνολικά κατέγραψε 41 συμμετοχές, πέντε γκολ και δύο ασίστ στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της γειτονικής χώρας. Από τον Ιανουάριο αποτελεί μέλος του ΠΑΟΚ Β και κατάφερε γρήγορα να γίνει βασικό κομμάτι της μεσαίας γραμμής με 12 συμμετοχές μέχρι το τέλος της σεζόν. Διεθνής με τις Κ17, Κ19 και Κ21 της Ελλάδας, διαθέτει ποιότητα στην κυκλοφορία της μπάλας, σωστές τοποθετήσεις και την εμπειρία που απέκτησε σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Η παρουσία του στην Ολλανδία αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε μια διαδρομή που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Δημήτρης Μπέρδος

Ο αρχηγός της Εθνικής Νέων είναι από τα παιδιά που εδώ και χρόνια θεωρούνται σημείο αναφοράς στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μαΐου 2008, βρίσκεται στον Δικέφαλο από το 2014, όταν πέρασε για πρώτη φορά τις πύλες της Νέας Μεσημβρίας σε ηλικία μόλις έξι ετών. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, χρησιμοποιεί με άνεση και τα δύο πόδια και μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν από τους πρωταγωνιστές της Κ19, ενώ παράλληλα καθιερώθηκε στην Εθνική Κ19. Το όνομά του συζητήθηκε έντονα μετά τα δύο γκολ απέναντι στο Καζακστάν, με αποκορύφωμα το εντυπωσιακό σλάλομ στο πρώτο τέρμα. Διαθέτει ποιότητα στο ένας εναντίον ενός, προσωπικότητα και ένστικτο στο γκολ, στοιχεία που τον καθιστούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες μεσοεπιθετικούς της γενιάς του.

Μαχαμαντού Μπάλντε

Ίσως η πιο ιδιαίτερη ιστορία από όλους όσοι βρίσκονται στην αποστολή. Ο Μπάλντε πέρασε από την Κ19 κατευθείαν στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας χωρίς να αγωνιστεί προηγουμένως στον ΠΑΟΚ Β και κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα. Πέρσι στην Ολλανδία ήταν από τις αποκαλύψεις των φιλικών, ειδικά απέναντι στον Άγιαξ, όπου μπήκε ως αλλαγή και έδειξε στοιχεία ποδοσφαιριστή που δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες. Η σεζόν που προηγήθηκε τον βρήκε με 9 γκολ και 4 ασίστ στην Κ19, ενώ τον Αύγουστο του 2025 επιβραβεύτηκε με νέο συμβόλαιο έως το 2028. Μπορεί να παίξει στο «10», στα άκρα αλλά και πίσω από τον φορ. Έχει δύναμη, έκρηξη, ικανότητα στο κουβάλημα της μπάλας και το σημαντικότερο, προσωπικότητα που δεν συναντάς εύκολα σε αυτή την ηλικία.

Δημήτρης Κωττάς

Από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νέας γενιάς του ΠΑΟΚ. Ο γεννημένος στις 14 Ιανουαρίου 2005 στη Θεσσαλονίκη κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στον σύλλογο από το 2015, όταν άφησε τον Παύλο Μελά και εντάχθηκε στις ακαδημίες του Δικεφάλου. Ξεκίνησε ως αμυντικός μέσος, όμως η σωματοδομή του (1,90μ.) και η ωριμότητα στο παιχνίδι του τον οδήγησαν σταδιακά στο κέντρο της άμυνας. Θεωρείται ένας από τους πιο ολοκληρωμένους νεαρούς στόπερ που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από τη Νέα Μεσημβρία, με εξαιρετική πρώτη πάσα και καλή αντίληψη του χώρου. Έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στις 4 Δεκεμβρίου 2024 απέναντι στο Αιγάλεω, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ Β. Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και πρωταθλητής με την Κ17, ταξιδεύει στην Ολλανδία γνωρίζοντας ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην καθιέρωση.

Μπέντρι Ντούνγκα

Από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ που διαθέτει σήμερα η αριστερή πλευρά των ακαδημιών. Γεννημένος στις 27 Μαρτίου 2007 στις Σέρρες, εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ το 2016 και έκτοτε ακολούθησε όλα τα στάδια εξέλιξης μέσα από τα τμήματα υποδομής. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν βασικό στέλεχος της Κ19 με 27 συμμετοχές, δύο γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ παράλληλα έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ Β. Αν και ξεκίνησε ως αριστερός μπακ, τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται συχνά και ως εξτρέμ, αξιοποιώντας την ταχύτητα και την ικανότητά του να ανεβαίνει όλη την πλευρά. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας και το όνομά του βρίσκεται σταθερά στις λίστες των πιο υποσχόμενων ποδοσφαιριστών της γενιάς του.

Γιώργος Κοσίδης

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έκαναν το πρώτο ουσιαστικό βήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέσα από τον ΠΑΟΚ Β. Στα 19 του χρόνια μετρά ήδη μία γεμάτη σεζόν στη Super League 2, καταγράφοντας 22 συμμετοχές και δύο γκολ. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη θέση του δεξιού μπακ, στοιχείο που αυξάνει σημαντικά την αξία του. Παράλληλα πήρε χρόνο συμμετοχής και στο Youth League με την Κ19, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες απέναντι σε ευρωπαϊκούς αντιπάλους. Η φετινή προετοιμασία αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα επαφής με την καθημερινότητα της πρώτης ομάδας και μια ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξαν αρκετοί νεαροί αμυντικοί πριν από αυτόν.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!