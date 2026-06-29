Ο Τσέχος πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ Μίκαελ Κρμέντσικ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Μίκαελ Κρμέντσικ σε ηλικία 33 ετών αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος γεννήθηκε στις 15/3/93, σε ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Συνόδευσε το μήνυμα με φωτογραφίες από τις ομάδες που έπαιξε και δεσπόζει σ' αυτές ο ΠΑΟΚ. Με τον Δικέφαλο ο Κρμέντσικ έπαιξε στο δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21 και ήταν αυτός που στο 90' πέτυχε το 2-1 και χάρισε στον ΠΑΟΚ το Κύπελλο στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο άδειο ΟΑΚΑ. Ο Κρμέντσικ με τον ΠΑΟΚ συνολικά είχε 28 ματς, 9 γκολ και 4 ασίστ.



Αναλυτικά όσα έγραψε: «Ήρθε η ώρα.

Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος των μεγάλων λόγων. Και ίσως γι' αυτό θέλω το τέλος μου να είναι ακριβώς έτσι. Ήσυχο. Χωρίς φανφάρες.

Όταν κοιτάζω πίσω σήμερα, βλέπω ένα αγόρι που είχε μόνο ένα όνειρο, να παίξει ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν φαντάστηκα πού θα με πήγαινε αυτό το μονοπάτι.

Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Την εθνική ομάδα, υπέροχες δεσμεύσεις εντός και εκτός έδρας, συμπαίκτες, προπονητές, οπαδούς και αναμνήσεις που κανείς δεν θα μου στερήσει.

Δεν ήταν πάντα εύκολο μονοπάτι. Έχω κάνει λάθη και μετανιώνω για κάποια πράγματα. Αλλά πάντα έπαιζα στο όριο και άφηνα ό,τι είχα μέσα μου στο γήπεδο. Γι' αυτό σήμερα μπορώ να κοιτάζομαι στον καθρέφτη με καθαρή συνείδηση.

Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, τους οπαδούς και τους ανθρώπους που ήταν μέρος του ταξιδιού μου.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ πηγαίνει στη μητέρα μου, τον πατριό μου, τα αδέρφια μου και σε όλη την οικογένειά μου. Δεν θα είχα φτάσει ποτέ ως εδώ χωρίς εσάς.

Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ πηγαίνει στη σύζυγό μου και στις κόρες μας. Μοιράστηκες χρόνια ως σύζυγος και πατέρας με το ποδόσφαιρο. Τώρα θέλω να σου επιστρέψω τον χρόνο που μου πήρε το ποδόσφαιρο. Είσαι η μεγαλύτερη νίκη μου.

Πάντα φανταζόμουν ότι μια μέρα θα έφευγα. Ήσυχα. Χωρίς φανφάρες. Αλλά με το κεφάλι ψηλά.

Σας ευχαριστώ για όλα.

Μίκαελ Κρμέντσικ».