Καρβάλιο: ΠΑΟΚ - Ενδιαφέρον για τον χαφ της Μπράγκα, στα έξι εκατ. ευρώ η τιμή του

Καρβάλιο: ΠΑΟΚ - Ενδιαφέρον για τον χαφ της Μπράγκα, στα έξι εκατ. ευρώ η τιμή του

Νότης Χάλαρης
Καρβάλιο: ΠΑΟΚ - Ενδιαφέρον για τον χαφ της Μπράγκα, στα έξι εκατ. ευρώ η τιμή του

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Στην Πορτογαλία κυκλοφόρησε ένα σενάριο που μπλέκει τον ΠΑΟΚ με τον 29χρονο χαφ Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα.

Με την έλευση του Λίσι για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, η ομάδα έχει ξεκινήσει δυναμικά τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας σεζόν και το όνομα του Βίτορ Καρβάλιο εμφανίστηκε στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με την «O'Jogo», ο 29χρονος χαφ βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Δικεφάλου ενώ το ίδιο συμβαίνει και για την Τορίνο αλλά και την Αλ Σαμπάμπ, ωστόσο η Μπράγκα δεν δείχνει τόσο διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει.

Έχοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, το πορτογαλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πορτογαλικός σύλλογος ζητά έξι εκατ. ευρώ για να ανάψει το πράσινο φως στην πώληση του Βραζιλιάνου μέσου, ο οποίος πέρσι μέτρησε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

@Photo credits: eurokinissi
     

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