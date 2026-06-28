Στην Πορτογαλία κυκλοφόρησε ένα σενάριο που μπλέκει τον ΠΑΟΚ με τον 29χρονο χαφ Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα.

Με την έλευση του Λίσι για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, η ομάδα έχει ξεκινήσει δυναμικά τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας σεζόν και το όνομα του Βίτορ Καρβάλιο εμφανίστηκε στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με την «O'Jogo», ο 29χρονος χαφ βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Δικεφάλου ενώ το ίδιο συμβαίνει και για την Τορίνο αλλά και την Αλ Σαμπάμπ, ωστόσο η Μπράγκα δεν δείχνει τόσο διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει.

Έχοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, το πορτογαλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πορτογαλικός σύλλογος ζητά έξι εκατ. ευρώ για να ανάψει το πράσινο φως στην πώληση του Βραζιλιάνου μέσου, ο οποίος πέρσι μέτρησε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.