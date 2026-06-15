Στη διοργάνωση του Παναθηναϊκού στην Κέρκυρα συμμετείχαν περισσότερα από 150 παιδιά.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε διοργάνωση στην Κέρκυρα το σαββατοκύριακο στο πλαίσιο ανάπτυξης και της Ακαδημίας του.

Μία διοργάνωση που στέφθηκε από επιτυχία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το τριφύλλι: «Μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή φιλοξενήθηκε το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου στην εμβληματική πλατεία Σπιανάδα της Κέρκυρας, όπου οι Σχολές Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού (PAO FC Academies) διοργάνωσαν το τουρνουά «Μπάλα στην Πλατεία».

Περισσότερα από 150 παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών συμμετείχαν στη διοργάνωση, απολαμβάνοντας το παιχνίδι και βιώνοντας μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία. Το τουρνουά αποτέλεσε μία ακόμη πρωτοβουλία των PAO FC Academies με στόχο την προώθηση του αθλητισμού.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Θόδωρος Ελευθεριάδης, ο Τεχνικός Διευθυντής των PAO FC Academies, Ανδρέας Λαγωνικάκης, καθώς και ο Διοικητικός Υπεύθυνος των PAO FC Academies, Γιάννης Κουλουριώτης.

Ανάμεσα στις ομάδες που συμμετείχαν βρέθηκε και η Κ11 του Παναθηναϊκού, με τους μικρούς ποδοσφαιριστές να συμβάλλουν στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που ανέδειξε τη χαρά του παιχνιδιού και τις αξίες που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο.

Οι PAO FC Academies συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξη του αθλήματος και στη δημιουργία ποιοτικών ποδοσφαιρικών εμπειριών για τα παιδιά σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενισχύοντας διαρκώς το δίκτυο των Σχολών Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού και μεταφέροντας τη φιλοσοφία και τις αξίες του Συλλόγου».



