Η ανακοίνωση της Super League για την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό.

Με ματς λιγότερο έγινε η σέντρα της 9ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, καθώς έπειτα από σφοδρή χαλαζόπτωση ο αγώνας του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό αναβλήθηκε, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου των Σερρών.

Έπειτα από αίτημα των δυο ομάδων ο αγώνας που δεδομένα θα γινόταν την Κυριακή 17 Μαΐου θα κάνει σέντρα στις 15:00 και όχι στις 19:00.

Αξιοσημείωτο πως δεν είναι δεσμευτικό οι δυο ομάδες να παρατάξουν τις ενδεκάδες που είχαν δηλώσει πριν την αναβολή του ματς. Θυμίζουμε πως στο ενδεχόμενο που ο Αστέρας AKTOR νικήσει την Κηφιισά στην Τρίπολη το ματς δεν θα έχει βαθμολογική ουσία, καθώς υποβιβάζονται οι Σερραίοι μαζί με την ΑΕΛ Novibet.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητή του αγώνα κ. Φώτιου Πολυχρόνη, ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός δε διεξήχθη, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.

Συγκεκριμένα, λόγω της βροχής, ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά στα περισσότερα σημεία του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.

Κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, και ώρα 15:00».