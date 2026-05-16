Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Το μεσημέρι της Κυριακής το ματς
Με ματς λιγότερο έγινε η σέντρα της 9ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, καθώς έπειτα από σφοδρή χαλαζόπτωση ο αγώνας του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό αναβλήθηκε, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου των Σερρών.
Έπειτα από αίτημα των δυο ομάδων ο αγώνας που δεδομένα θα γινόταν την Κυριακή 17 Μαΐου θα κάνει σέντρα στις 15:00 και όχι στις 19:00.
Αξιοσημείωτο πως δεν είναι δεσμευτικό οι δυο ομάδες να παρατάξουν τις ενδεκάδες που είχαν δηλώσει πριν την αναβολή του ματς. Θυμίζουμε πως στο ενδεχόμενο που ο Αστέρας AKTOR νικήσει την Κηφιισά στην Τρίπολη το ματς δεν θα έχει βαθμολογική ουσία, καθώς υποβιβάζονται οι Σερραίοι μαζί με την ΑΕΛ Novibet.
Η ανακοίνωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητή του αγώνα κ. Φώτιου Πολυχρόνη, ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός δε διεξήχθη, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.
Συγκεκριμένα, λόγω της βροχής, ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά στα περισσότερα σημεία του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.
Κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, και ώρα 15:00».
