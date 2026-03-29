Γουόκερ: «Ο Παπαθεοδώρου είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη»

Το Μαρούσι πανηγύρισε μεγάλο... διπλό στην έδρα του Ηρακλή με 72-91, με τον Τζόρνταν Γουόκερ στις δηλώσεις του να αποθεώνει τον Ηλία Παπαθεοδώρου.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ της ομάδας των Βορείων Προαστίων, χαρακτήρισε τον Έλληνα τεχνικό ως τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζόρνταν Γουόκερ:

«Είναι μία δύσκολη ατμόσφαιρα. Είναι τρομερή ομάδα, καλός προπονητής, καλοί παίκτες. Μπήκαμε δυνατά στο ματς, με ενέργεια. Η αρχή έγινε στην άμυνα».

Για το αν είναι… ζωντανή η ομάδα στην μάχη της παραμονής: «Φυσικά, φυσικά. Το πάνε ένα ματς την φορά. Έχουμε τρεις εβδομάδες για το επόμενο ματς. Είναι αρκετός χρόνος για την ομάδα. Ειδικά για εμένα που είμαι νέος, να βρω χημεία».

Λίγο πριν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια, πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του και φώναξε: «Ο Παπαθεοδώρου είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη».