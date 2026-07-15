Παναθηναϊκός: Το σχόλιο του Αθανασίου για την φιλική ήττα από την Ραπίντ
Τα πολλά λάθη που έγιναν στο αμυντικό κομμάτι ήταν ο βασικός λόγος για την βαριά φιλική ήττα του Παναθηναϊκού από την Ραπίντ Βιέννης με 4-1. Ο Νίκος Αθανασίου βρέθηκε στην Αυστρία και σχολίασε το ματς αυτό λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθόλου καλή εικόνα ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Πληγώθηκαν πάρα πολύ από τις αμυντικές τους μεταβάσεις. Δημιουργικά έφτιαξαν ευκαιρίες, απείλησαν την άμυνα των Αυστριακών αλλά δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό με εξαίρεση την φάση του Παντελίδη.
Ήταν ένα μικρό καμπανάκι ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων με Πάκσι αλλά στα φιλικά είναι η στιγμή να βγάλεις προβλήματα».
☘️🗣️ Το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου στο Gazzetta μετά την φιλική ήττα του Παναθηναϊκού από την Ραπίντ Βιέννης#paofc pic.twitter.com/yDdsJs3Fay— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.