Ο Νίκος Αθανασίου σχολιάζει το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Ραπίντ Βιέννης, στέκεται στο κακό αμυντικό κομμάτι και στην εικόνα που είχαν οι εξέδρες με τους οπαδούς των δύο ομάδων να τραγουδάνε μαζί.

Τα πολλά λάθη που έγιναν στο αμυντικό κομμάτι ήταν ο βασικός λόγος για την βαριά φιλική ήττα του Παναθηναϊκού από την Ραπίντ Βιέννης με 4-1. Ο Νίκος Αθανασίου βρέθηκε στην Αυστρία και σχολίασε το ματς αυτό λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθόλου καλή εικόνα ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Πληγώθηκαν πάρα πολύ από τις αμυντικές τους μεταβάσεις. Δημιουργικά έφτιαξαν ευκαιρίες, απείλησαν την άμυνα των Αυστριακών αλλά δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό με εξαίρεση την φάση του Παντελίδη.

Ήταν ένα μικρό καμπανάκι ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων με Πάκσι αλλά στα φιλικά είναι η στιγμή να βγάλεις προβλήματα».