Το ιστορικό με τον μοναδικό τραυματισμό που είχε στη Ρέιντζερς ο Σίριλ Ντέσερς, λίγο πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.

Αν υπήρχε Όσκαρ Ατυχίας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στον Παναθηναϊκό, αυτό ο Σίριλ Ντέσερς θα το είχε κερδίσει διά περιπάτου, καθώς δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο, με αποτέλεσμα μία μεταγραφή που κόστισε περίπου 5 εκατομμύρια στο «τριφύλλι» να μην έχει βοηθήσει την ομάδα, όσο θα περίμεναν όλοι.

Το τελευταίο επεισόδιο της κακοδαιμονίας του Νιγηριανού επιθετικού ήταν η είδηση πως τελικά την επόμενη εβδομάδα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον τένοντα του ορθού μηριαίου, προκειμένου να εξαλειφθούν οι όποιες πιθανότητες υπήρχαν για υποτροπή του τραυματισμού που αποκόμισε κατά τη διάρκεια του Copa Africa τις τελευταίες μέρες του 2025. Κάτι που, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, δημιούργησε διάφορα σενάρια, ένα εκ των οποίων είναι ότι το καλοκαίρι ήρθε με τραυματισμό από τη Ρέιντζερς. Πάμε όμως να δούμε τι είχε συμβεί...

Το ιστορικό του καλοκαιρινού τραυματισμού του Ντέσερς

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή... Στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, στις 12 Αυγούστου, για την 3η προκριματική φάση του Champions League, ο Σίριλ Ντέσερς αποχώρησε τραυματίας, με πρόβλημα στον αστράγαλο, στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα ο Ράσελ Μάρτιν να είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για την κατάστασή του. «Φαίνεται σοβαρό, τώρα φοράει νάρθηκα. Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και να κάνει μια εξέταση για να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό», είχε πει μετά τον αγώνα ο προπονητής της Ρέιντζερς, όμως οι εξετάσεις που έκανε δεν επιβεβαίωσαν τους φόβους του.

Κάτι που τόνισε και ο ίδιος, στις 15/8 ενόψει του παιχνιδιού για το Λιγκ Καπ με την Αλόα Αθλέτικ που ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη μέρα: «Ο τραυματισμός του Σίριλ δεν είναι τόσο σοβαρός όσο φοβήθηκαν αρχικά όλοι. Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ νωρίς για να είναι διαθέσιμος, αλλά είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος την Τρίτη», «δείχνοντας» το πρώτο ματς με τη Μπριζ για τα Play Offs του Champions League. Τελικά προτιμήθηκε σε εκείνο να μην είναι στην αποστολή, όμως ήταν κανονικά στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου, στην οποία όμως δεν αγωνίστηκε, ενώ τέσσερις μέρες μετά, στις 31/8, μπήκε αλλαγή στο μεγάλο ντέρμπι με τη Σέλτικ που έληξε 0-0.

Οι ατυχίες με τον Παναθηναϊκό

Στο διάστημα που ακολούθησε και δεν υπήρχε αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα λόγω Εθνικών Ομάδων, ο Ντέσερς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Στις 14/9 μπήκε αλλαγή με την Κηφισιά, στις 17 του ίδιου μήνα ήταν βασικός και σκόρερ με την Καλλιθέα για το Κύπελλο, όπως και 4 μέρες αργότερα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στις 25 Σεπτεμβρίου έπαιξε στα 20 τελευταία λεπτά της εκτός έδρας νίκης με 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις και κάπου εκεί άρχισαν τα προβλήματα.

Στην προπόνηση που ακολούθησε, την επόμενη του αγώνα με τους Ελβετούς, συγκρούστηκε άσχημα με τον Ντραγκόφσκι, με αποτέλεσμα να υποστεί οστικό οίδημα στην ποδοκνημική και να μείνει εκτός για δύο μήνες. Πάνω που επέστρεψε, όμως, χρειάστηκε να φύγει για το Copa Africa, εκεί που η ατυχία αποφάσισε να του ξαναχτυπήσει την πόρτα.

Σε μία προπόνηση της Νιγηρίας ένιωσε ενόχληση στο πόδι του και οι εξετάσεις έδειξαν πως είχε υποστεί ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού, που θα τον άφηναν εκτός δράσης για περίπου 3 μήνες. Ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα αποθεραπείας και επανένταξης, ωστόσο, μετά τις πρώτες προπονήσεις δεν ένιωσε το πόδι του όπως θα ήθελε και, υπό τον φόβο της υποτροπής, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε νέα επέμβαση, δίνοντας ουσιαστικά ραντεβού για τη νέα σεζόν.