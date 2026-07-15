Οι αποφάσεις της Super League στο ΔΣ.

H Super League εκτός από την εκλογή προέδρου, που φυσικά κυριάρχησε στη σημερινή συνεδρίαση, πήρε απόφαση για τοποθέτηση Goal Line Cameras, αλλά και για το πως θα παίρνουν αναβολή οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και θα έχουν ανάγκη από ξεκούραση, πριν από έναν σημαντικό αγώνα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις: «Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τις Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15 και Κυπέλλου Κ19 αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο (απείχε η ΠΑΕ Βόλος) ενέκρινε τα ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ομόφωνα το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο ή/και την αναπλ. Πρόεδρο για τον ορισμό αγώνων 1ης και 2ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό Παρατηρητών.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras, προκειμένου να διασφαλιστεί έτι περαιτέρω η ακρίβεια και η διαφάνεια των διαιτητικών αποφάσεων».