H ρήτρα που επιτρέπει στην Ρεάλ να... ονειρεύεται τον Μουρίνιο για τον πάγκο της

Η ρήτρα ελεύθερης αποχώρησης που προβλέπει το συμβόλαιο του Μουρίνιο από την Μπενφίκα, αναζωπυρώνει τα σενάρια επιστροφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η υπόθεση της επιστροφής του Ζοζέ Μουρίνιο στη Μαδρίτη επανέρχεται στο προσκήνιο από την ισπανική «AS», καθώς μια ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του με την Μπενφίκα φαίνεται να μπορεί να ανοίξει διάπλατα την πόρτα για τη Βασίλισσα.

Παρά το γεγονός ότι ο Πορτογάλος δεσμεύεται με διετές συμβόλαιο στη Λισαβόνα, υπάρχει ένας όρος που του επιτρέπει να αποχωρήσει ως ελεύθερος, χωρίς να υποστεί καμία οικονομική ποινή, εντός δέκα ημερών από τη λήξη της τρέχουσας σεζόν.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, αυτή η λεπτομέρεια «φωτογραφίζει» τη Ρεάλ Μαδρίτης, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο Άλβαρο Αρμπελόα δέχεται έντονη κριτική για τα πρώτα του αποτελέσματα ως προπονητής των Μερένγκες. Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του νυν κόουτς, η πρόσφατη αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο και ο αποκλεισμός από την Αλμπαθέτε στο Copa del Rey έχουν δημιουργήσει το ιδανικό σκηνικό για την επιστροφή του Special One στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η τακτική ανωτερότητα που επέδειξε ο Μουρίνιο στην πρόσφατη αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ τον περασμένο Ιανουάριο, θύμισε στον Φλορεντίνο Πέρεθ το γιατί ο Πορτογάλος παραμένει ένας από τους καλύτερους προπονητές όλων των εποχών. Οι δύο άνδρες, που είχαν χάσει επαφές τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να συναντηθούν σύντομα στη Μαδρίτη για τη ρεβάνς των Play Off του Champions League (25/2).