EuroLeague: Οι αγώνες της Φενέρμπαχτσε με Μακάμπι και Χάποελ μεταφέρονται στο Μόναχο
Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε ότι οι δύο επερχόμενοι εντός έδρας αγώνες της για τη EuroLeague απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (11 Νοεμβρίου) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (13 Νοεμβρίου) δεν θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε ουδέτερη έδρα, λόγω των μέτρων ασφαλείας που επέβαλαν οι τοπικές αρχές.
Μετά από συνεννοήσεις του συλλόγου με τη διοίκηση της EuroLeague, αποφασίστηκε οι δύο αναμετρήσεις να φιλοξενηθούν στο SAP Garden του Μονάχου την έδρα δηλαδή της Μπάγερν, στη Γερμανία, ένα γήπεδο που πληροί όλες τις προδιαγραφές και έχει λάβει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να διεξαχθούν εκεί οι αγώνες.
Η Φενέρ ενημέρωσε πως σύντομα θα δοθούν πληροφορίες για τις ώρες έναρξης, την πώληση εισιτηρίων καθώς και για την αποζημίωση των κατόχων διαρκείας, οι οποίοι επηρεάζονται από τη μεταφορά των αγώνων εκτός Τουρκίας.
Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv Maçları İle İlgili Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 30, 2025
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması… pic.twitter.com/7DpIKRivyF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.