Οι αγώνες της Φενέρμπαχτσε με Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ μεταφέρονται από την Κωνσταντινούλη στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο!

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε ότι οι δύο επερχόμενοι εντός έδρας αγώνες της για τη EuroLeague απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (11 Νοεμβρίου) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (13 Νοεμβρίου) δεν θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε ουδέτερη έδρα, λόγω των μέτρων ασφαλείας που επέβαλαν οι τοπικές αρχές.

Μετά από συνεννοήσεις του συλλόγου με τη διοίκηση της EuroLeague, αποφασίστηκε οι δύο αναμετρήσεις να φιλοξενηθούν στο SAP Garden του Μονάχου την έδρα δηλαδή της Μπάγερν, στη Γερμανία, ένα γήπεδο που πληροί όλες τις προδιαγραφές και έχει λάβει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να διεξαχθούν εκεί οι αγώνες.

Η Φενέρ ενημέρωσε πως σύντομα θα δοθούν πληροφορίες για τις ώρες έναρξης, την πώληση εισιτηρίων καθώς και για την αποζημίωση των κατόχων διαρκείας, οι οποίοι επηρεάζονται από τη μεταφορά των αγώνων εκτός Τουρκίας.