Παναθηναϊκός: Πρόστιμο στον Γκραντ από τη Euroleague

Πρόστιμο από την Euroleague επιβλήθηκε στον Τζέριαν Γκραντ για ανάρτηση του.

Η Euroleague ανακοίνωσε τις ποινές για τις 3 προηγούμενες αγωνιστικές. Μέσα σε αυτές συναντάμε και τον Τζέριαν Γκραντ που τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για ανάρτηση που είχε κάνει για το ματς με τη Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικάνος γκαρντ είχε κοινοποιήσει μία δημοσίευση όπου ένας φίλαθλος έκανε παράπονα ως προς τις αποφάσεις των διαιτητών και σημείωσε ο ίδιος: «Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί (οι διαιτητές) μπορούν να γίνουν καλύτεροι επίσης, έλα τώρα. Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές παρακαλώ. Αρχίζει να έχει την αίσθηση ότι είναι προσωπικό».

Αναλυτικά το κομμάτι της ανακοίνωσης για τον Γκραντ

Ο κ. Τζέριαν Γκραντ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία που σχετίζονται με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, ​​βάσει του άρθρου 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball