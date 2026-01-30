Οι ολλανδικές ομάδες απογοήτευσαν στην Ευρώπη, μετρώντας μόλις οκτώ νίκες και 28 ήττες με πέντε εκπροσώπους σε Champions και Europa League.

Μπορεί οι ομάδες της μην καταγράφουν πλέον τις επιτυχίες του παρελθόντος, ωστόσο η Ολλανδία παραμένει σταθερή δύναμη εκτός ευρωπαϊκού top-5, ούσα συνήθως στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της UEFA.

Φέτος όμως, οι εκπρόσωποι της Ολλανδίας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις απέτυχαν παταγωδώς, με αποτέλεσμα μόλις μία να συνεχίζει στα νοκ άουτ, από τις έξι που είχαν μπει στη league phase σε Champions, Europa και Conference League! Ο λόγος για την Άλκμααρ, που βγήκε 14η στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση και θα παίξει στα playoffs...

Στα δύο μεγαλύτερα τουρνουά, ο απολογισμός ήταν 5/5 αποκλεισμοί, με οκτώ νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και 28 ήττες σε 40 ματς! Αϊντχόφεν και Άγιαξ έμειναν εκτός συνέχειας στο Champions League, την ώρα που Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Φέγενορντ και Ουτρέχτη τα έκαναν... μούσκεμα στο Europa. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η Ολλανδία να είναι η μόνη χώρα στην πρώτη δεκάδα που έμεινε με μία μόλις ομάδα, ενώ η Πορτογαλία την έχει ρίξει ήδη έβδομη. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ολλανδοί είχαν 2-1-1 ενάντια στις ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκός να χάνει από Φέγενορντ και Ιγκλς, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αίαντα και έφερε ισοπαλία με την PSV.