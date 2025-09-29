Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα αποτύπωση του Glass Floor για την πρεμιέρα της EuroLeague
Νέα σεζόν, ένα Final Four της EuroLeague που θα αποτέλεσει το αποκορύφωμά της και φυσικά το TELEKOM CENTER Athens δεν γινόταν να μην φορέσει τα καλά του.
Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να υποδεχτεί την Μπάγερν (30/09) και την Μπαρτσελόνα (03/10) στο γήπεδό του ανανέωνοντας το Glass Floor που θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις τις ομάδας.
Από τους σκουρόχρωμους χρωματισμούς με μαύρες, γκρι και κυπαρισσί αποχρώσεις, η όψη του γηπέδου άλλαξε και ήρθε πιο κοντά σε εκείνη του «παρκέ» με το όνομα και το λογότυπο της ομάδας να πρωταγωνιστούν σε πράσινο χρώμα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.