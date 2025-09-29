Δείτε τις φωτογραφίες από το ανανεωμένο Glass Floor του Παναθηναϊκού στο TELEKOM CENTER Athens.

Νέα σεζόν, ένα Final Four της EuroLeague που θα αποτέλεσει το αποκορύφωμά της και φυσικά το TELEKOM CENTER Athens δεν γινόταν να μην φορέσει τα καλά του.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να υποδεχτεί την Μπάγερν (30/09) και την Μπαρτσελόνα (03/10) στο γήπεδό του ανανέωνοντας το Glass Floor που θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις τις ομάδας.

Από τους σκουρόχρωμους χρωματισμούς με μαύρες, γκρι και κυπαρισσί αποχρώσεις, η όψη του γηπέδου άλλαξε και ήρθε πιο κοντά σε εκείνη του «παρκέ» με το όνομα και το λογότυπο της ομάδας να πρωταγωνιστούν σε πράσινο χρώμα.