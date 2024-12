Ο Ερυρθός Αστέρας έκανε νικηφόρο πέρασμα από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια, επικρατώντας με σκορ 94-87 χάριν στις διαστημικές εμφανίσεις των Πετρούσεφ και Κάαναν.

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπολου να επικρατεί με σκορ 94-87 και να ανεβαίνει στο 7-7.

Στον αντίποδα η ομάδα του ιταλικού βορρά «βυθίστηκε» στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα και με ρεκόρ 2-12 και εκπέμπει SOS με την ελπίδα να τη σώσει ο νέος προπονητής της, Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Αϊζέια Κάαναν που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τόκο Σενγκέλια που σημείωσε 25.

Με τον Λούκα Μπάνκι να αποτελεί πλέον παρελθόν, η Μπολόνια υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα με τον υπηρεσιακό Νενάντ Γιακοβλίεβιτς στον πάγκο της, υπό το βλέμμα του νέου της τεχνικού, Ντόυσκο Ιβάνοβιτς που βρισκόταν στις κερκίδες και δειλά δειλά έδινε και κάποιες εοδηγίες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη λογική του μια σου και μια μου, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 19-18 υπέρ των γηπεδούχων και με τον κόσμο να ασκεί ασφυκτική πίεση στην ομάδα της Μπολόνια.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου παρατάχθηκε με μεγαλύτερη φαντασία επιθετικά και με έναν... άχαστο Κάαναν.

Με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει 11 πόντους στη δεύτερη περίοδο και τον ΜάκΙνταϊρ να ευστοχεί σε ένα δύσκολο τρίποντο στη λήξη του ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα με προβάδισμα 44-38 και επιμέρους 26-19.

