Αταμάν: Σε κλειστό κλαμπ μαζί με Ίβκοβιτς και Μπλατ! (pic)

Ο Αταμάν μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ, στο οποίο βρήκε την εκλεκτή παρέα των Ίβκοβιτς και Μπλατ.

Η Εφές είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού κατέκτησε την πολυπόθητη Euroleague, κόντρα στην Μπαρτελόνα. Παρέδωσε μαθήματα μπάσκετ σε Ευρώπη και Τουρκία και εκτός από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο που υπάρχει στην ομάδα, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και ο προπονητής της.

Μαζί με τον Ίβκοβιτς και τον Μπλατ συνθέτουν πλέον ένα μικρό, αλλά εντυπωσιακό κλαμπ. Είναι οι 3 προπονητές που έχουν καταφέρει να κερδίζουν και το Eurocup και την Euroleague. Για τον Αταμάν η λίστα είναι λίγο μεγαλύτερη, αφού στην καριέρα του έχει πάρει το Σαπόρτα 2002 με τη Σιένα, το EuroChallenge 2012 με την Μπεσίκτας και το EuroCup 2016 με τη Γαλατάσαραϊ.

Coach Ataman is the third coach to win the EuroLeague and @EuroCup titles pic.twitter.com/Y7jR6keIM4