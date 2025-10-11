Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΝΟ Πατρών με 25-4 για τη Waterpolo League ανδρών και τώρα περιμένει την Μπούντουτσνοστ στην πρεμιέρα των ομίλων του Euro Cup.

O Παναθηναϊκός είχε εύκολη αποστολή απέναντι στον ΝΟ Πατρών, επικρατώντας με 25-4 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο για τη 2η αγωνιστική της α' φάσης της Waterpolo League ανδρών.

Το «τριφύλλι» πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και τώρα θα προετοιμαστεί για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, καθώς την Πέμπτη (16/10) θα φιλοξενήσει την Μπούντουτσνοστ από το Μαυρόβουνιο στο «Σεράφειο» για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Euro Cup.

O τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου είπε: «Γνωρίζαμε περίπου τι θα αντιμετωπίσουμε στον αγώνα κόντρα στο ΝΟΠ και προετοιμαστήκαμε σχετικά. Κοιτάμε άμεσα το επόμενο ματς και το μυαλό μας είναι στο ευρωπαϊκό ματς της Πέμπτης. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και τους περιμένουμε και στο ματς με την Μπούντουτσνοστ».

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογίες

(2η αγωνιστική)

Παρασκευή 10/10

Πανιώνιος – Χίος 16-10 (Α΄ Όμιλος)

Σάββατο 11/10

ΟΦΘ – Απόλλων Σμύρνης 7-26 (Β’ Όμιλος)

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 30-7 (Β’ Όμιλος)

Λάρισα – ΓΣ Περιστερίου 7-22 (Β’ Όμιλος)

Παλαιό Φάληρο – Βουλιαγμένη Aναβλήθηκε (Α΄ Όμιλος)

Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών 25-4 (Α’ Όμιλος)

Κυριακή 12/10

16:30 Βουλιαγμένης Χανιά – Εθνικός (Α΄ Όμιλος)

18:15 Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Υδραϊκός (Β΄ Όμιλος) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



Οι βαθμολογίες - 2η αγωνιστική

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 6 (45-7)

2.Βουλιαγμένη 3 (25-16)

3.Εθνικός 3 (22-15)

4.Πανιώνιος 3 (32-35)

5.Χανιά 0 (0-0)

6.Χίος 0 (10-16)

7.ΝΟΠ 0 (19-47)

8.Π. Φάληρο 0 (3-20)

Β' Όμιλος