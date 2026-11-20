Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), υπό την επίβλεψη και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), συνεχίζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη επιχειρησιακών δεξιοτήτων στον τομέα των Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών (Intelligence & Investigations), συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ σε διεθνές επίπεδο.

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του προγράμματος το 2025, με τη συμμετοχή του Οργανισμού Αντιντόπινγκ του Περού (ONAP), ο WADA αναθέτει εκ νέου στον ΕΟΚΑΝ τον ρόλο του οργανισμού-μέντορα για τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχει πλέον και ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ της Χιλής (CNCD).

Η δεύτερη φάση του προγράμματος ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών συναντήσεων, με αντικείμενο τη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε κρίσιμους τομείς της αντιντόπινγκ δράσης.

Ειδικότερα, η εκπαίδευση εστιάζει στη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών, στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς και στη διαχείριση υποθέσεων που ενδέχεται να συνιστούν παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ.

Κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική προσέγγιση, μέσω της ανάλυσης πραγματικών υποθέσεων, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της αξιοποίησης της εμπειρίας των συμμετεχόντων οργανισμών.

Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των ερευνητικών διαδικασιών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εντοπισμού και διερεύνησης πιθανών παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ.

Ο Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ Δρ. Γρηγόρης Λέων δήλωσε: «Η εκ νέου εμπιστοσύνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ προς τον ΕΟΚΑΝ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και έμπρακτη αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στον τομέα των Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών. Η συνέχιση του προγράμματος για δεύτερη χρονιά και η διεύρυνσή του με τη συμμετοχή της Χιλής, πέραν του Περού, επιβεβαιώνουν ότι ο ΕΟΚΑΝ διαθέτει την εμπειρία και την επιχειρησιακή επάρκεια να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση άλλων Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διεθνής συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η διαρκής επένδυση στην εκπαίδευση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ντόπινγκ».