Ο ΕΟΚΑΝ θα δώσει το παρών στην allwyn Marathon EXPO στο Κλειστό Γήπεδο Ταε κβο Ντο Φαλήρου, για την ενημέρωση του αθλητικού κοινού για το ντόπινγκ.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συμμετέχει στην allwyn Marathon EXPO, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως και τις 7 Νοεμβρίου 2026, στο εκθεσιακό κέντρο του Κλειστού Γηπέδου Ταε κβο Ντο Φαλήρου.

Η παρουσία στην Έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του ΕΟΚΑΝ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του αθλητικού κοινού γύρω από ζητήματα που αφορούν τον καθαρό αθλητισμό, την πρόληψη της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και την προαγωγή του «Ευ αγωνίζεσθαι»

Στο Περίπτερο Νο 126 του ΕΟΚΑΝ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να:

Ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του αντι-ντόπινγκ.

Συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις και συζητήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό.

Προμηθευτούν ενημερωτικό υλικό και να γνωρίσουν καλύτερα τον ρόλο και τη δράση του Οργανισμού στον ελληνικό αθλητισμό.

Καλούμε όλους τους αθλητές, προπονητές, φιλάθλους και φίλους του αθλητισμού να επισκεφθούν το περίπτερό μας και να συμβάλουν μαζί μας στη διάδοση του μηνύματος: «Παίξε καθαρά - Κέρδισε αληθινά».

Ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ Δρ. Γρηγόρης Λέων δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην allwyn Marathon EXPO αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να έρθουμε σε άμεση επαφή με την αθλητική κοινότητα και να αναδείξουμε, για ακόμη μία φορά, τον κρίσιμο ρόλο του ΕΟΚΑΝ στην προάσπιση του καθαρού αθλητισμού».

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